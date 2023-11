Népszava;

Népszava;Magyar Nemzeti Múzeum;kirúgás;Dúró Dóra;L. Simon László;Podcast;pedofiltörvény;

2023-11-18 06:00:00

A törvény, amelytől L. Simon Lászlóból munkanélküli, Dúró Dórából pedig meleglobbista lehet

Hogyan lehet a már csúcssebességgel száguldó kormányzati hülyeségvonat elől? –itt a Népszava podcastsorozata, a Hol élünk? legújabb adása.

Futószalagon termeli ki a kismagyar abszurdokat a fideszes mamelukok által fenntartás nélkül megszavazott, tökéletesen értelmezhetetlen homofóbtörvény: Pásztón centivel méricskélik, hogy a lefóliázott könyveket tartalmazó könyvesbolt milyen távolságra van az iskolától, L. Simon Lászlót egy élcelődő poszt miatt kirúgja a Nemzeti Múzeum éléről a kultúráért felelős, ám leginkább cancel culture-ben utazó miniszter.

A Népszava Hol élünk? című podcastsorozatának legújabb adásából az is kiderül, hogy még a nemzet könyvdaráló és feljelentő erkölcscsőszévé lett Dúró Dóra is LMBTQ-lobbistának minősíthető, mivel a fiatalok által is látható módon közzétette az általa támadott fotókat. Hompola Krisztina kulturális rovatvezető, Tölgyesi Gábor újságíró és Batka Zoltán műsorvezető arra próbált választ találni, hogy a felülről irányított stratégiai butaság idején milyen menekülőútjai lehetnek a polgári értelmiségnek, vagy legalább hogyan ugorjon félre az immáron csúcssebességgel száguldó kormányzati hülyeségvonat elől.