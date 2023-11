nepszava.hu;

Józsefváros;autók;forgalomkorlátozások;sebességkorlátozás;kiszorítás;

2023-11-26 18:52:00

Józsefvárosban is szuperblokk csillapítja az átmenő forgalmat

Az autósok kiszorítása erzsébetvárosi mintára folytatódik, a Magyar Autóklub azonban a közlekedési dugók növekedésére számít.

Új forgalmi rend lépett érvénybe szombattól a fővárosi VIII. kerületi Magdolna negyedben, ahol a mellékutcákba csak a helyi forgalom hajthat be: a Magdolna utcában három kereszteződés is átalakult, autók nem hajthatnak át rajta, a csomópontokban pedig olyan forgalomterelő eszközöket helyeztek ki, amelyek a kerékpárosok és a gyalogosok áthaladását teszik lehetővé – írta az Infostart, miután Rádai Dániel, Józsefváros alpolgármestere az InfoRádiónak nyilatkozva közölte: a korábbi forgalomcsillapításnak köszönhetően már eddig is csaknem négyezer átmenő autó tűnt el a negyedből.

Az úgynevezett szuperblokk kialakítását, valamint az egységesen elrendelt sebességkorlátozást, amely szerint legfeljebb óránként 30 kilométerrel lehet autózni a környező utcákban, azzal indokolták, hogy „az elmúlt időszakban Középső-Józsefvárosban rengeteg lakossági panasz érkezett az átmenő forgalom, a száguldozás, a gyorshajtás és több baleset miatt”. – Az önkormányzat, hogy a bécsi és a barcelonai példát követve szuperblokkot alakított ki, és hasonló korlátozásokat vezettek be korábban Erzsébetvárosban is.

Kovács Kázmér szakjogász, a Magyar Autóklub Jogi és Érdekvédelmi Bizottságának elnöke már a bejelentéskor bírálta a VII. kerületi intézkedéseket is, és a többi kerületben is hatástalannak tartja az új forgalmi rend bevezetését. – Ez nem csillapítja a forgalmat, hanem növeli, mert kerülőkkel lehet ugyanazt az úti célt elérni – fogalmazott korábban a szakjogász, aki a 30 kilométer/órás sebességkorlátozást is ellenzi.

A Józsefvárosi Önkormányzat honlapja szerint a forgalomcsillapítás nem áll meg, és hétfőn a Tisztviselőtelepen kezdődnek a munkálatok, ahol tavasztól várható a már meglévő lakó-pihenő övezet kibővítése, az óránkénti 30 kilométeres sebességhatár bevezetése, kereszteződés-szűkítés, forgalmi- és parkolósávok átalakítása.