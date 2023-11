M.A.;

Izrael;Hamász;Gázai övezet;tűzszünet;

2023-11-27 11:17:00

Elérkezett az Izrael és a Hamász közti ideiglenes tűzszünet utolsó napja, zajlanak a tárgyalások a meghosszabbításról

Azonban a felek aggodalmukat fejezték ki a ma szabadon bocsátandó túsz- és fogolylistákkal kapcsolatban. A katari miniszterelnök szerint legalább 40 olyan nőt és gyermeket kell felkutatni, akiket valójában nem a Hamász tart fogva.

Az Izrael és a Hamász megállapodása értelmében várhatóan kiszabaduló túszok utolsó csoportja még a mai napon elhagyhatja a Gázai övezetet, így ismét csaknem egy tucat fogoly, nők és gyerekek térhetnek haza. Az eredeti tervek alapján hétfőn véget ér a négynapos tűzszüneti időszak, ám a jelek szerint az egyezmény meghosszabbítható, melynek következtében minden nap tíz izraeli túszt engedhetnek el, cserébe harminc palesztinért és humanitárius segélyekért – derül ki a BBC hírfolyamából.

A hírek szerint jelenleg is zajlanak az erről szóló tárgyalások, egyiptomi és katari közvetítéssel. A lapnak egy palesztin tisztviselő azt mondta,

A Reuters azonban úgy tudja, mind Izrael, mind pedig a Hamász aggodalmát fejezte ki a ma szabadon bocsátandó túsz- és fogolylistákkal kapcsolatban. A katari közvetítők – akik az egyezmény létrejöttéért tett erőfeszítéseket is vezették – dolgoznak a nézeteltérések megoldásán.

A The Guardian azt írja, Mohammed Al-Thani sejk, Katar miniszterelnöke a The Financial Times-nak arról beszélt, a Hamásznak több tucat túszt kell megtalálnia ahhoz, hogy meg lehessen hosszabbítani a fegyverszünetet. Szerinte ugyanis legalább 40 nőt és gyermeket nem a terrorszervezet őriz Gázában.

Még csaknem 180 izraeli túsz van a Hamász fogságában, köztük gyermekek, nők, idősek a Gázai övezet melletti településekről, valamint fiatal férfiak és nők, akiket egy zenei fesztiválról hurcoltak el október 7-én, vagy katonaként szolgálta az övezet melletti, a terrortámadás idején elfoglalt laktanyákban.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap közölte, nyitott a megállapodás meghosszabbítására, azonban kiemelte, hogy

Többen azonban attól tartanak, ez időt adhat a terrorszervezetnek arra, hogy az izraeli hadjárata esetleges újraindítása előtt átcsoportosítsa erőit és megszervezze a védekezését.

A BBC-nek az egyik vasárnap elengedett túsz, a 84 éves Elma Avraham fia azt mondta, édesanyja súlyos állapotban van, kiszabadulása után helikopterrel a Be'er Sheva-i kórházba szállították, és jelenleg is az életéért küzdenek. Hozzátette, mindez azért következett be, mert az idős asszony hosszú időn át nem kapott megfelelő kezelést.

A Gázai övezetet uraló Hamász eddig 39 elhurcolt Izraelit engedett szabadon az ideiglenes tűzszünet első három napján, közülük hárman magyar állampolgárok. A megállapodás értelmében 150 fogva tartott palesztint engednek ki izraeli börtönökből, s cserébe a Hamász elenged összesen ötven túszt, nőket és gyermekeket.