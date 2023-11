Árpási Bence;

baleset;Nemzeti Színház;rendőrségi nyomozás;

2023-11-27 13:30:00

Válaszolt a rendőrség, még nincs gyanúsítottja a Nemzeti Színházban történt balesetnek

Azt sem tudni, hogy terhel-e bárkit büntetőjogi felelősség.

A nyomozás folyamatban van, gyanúsítotti kihallgatás nem történt – mindössze ezt a szűkszavú választ adta a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Népszava érdeklődésére, amikor azt tudakoltuk, hol tart a Nemzeti Színházban történt baleset felderítése.

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a sajtóban megjelent információk alapján foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanújával indítottak eljárást. Ennek feladata azt feltárni, hogy terhel-e bárkit büntetőjogi felelősség a történtek miatt. A hatályos törvények szerint egy év szabadságvesztéssel is büntetehető, aki foglalkozási szabály megszegésével más vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, avagy testi sértést okoz. Amennyiben a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okoz, úgy ez akár három év is lehet.

Az intézmény vezérigazgatója korábban a Hír TV-ben azt mondta, a rendőrség már járt a helyszínen, azonban a BRFK arról sem adott tájékoztatást, hogy ennek a szemlének mi lett az eredménye.

A Semmelweis Egyetem hétfőn azt közölte, hogy az egyik megsérült színész állapota stabil. Szász Júliának kisebb mellkasi sérülése további orvosi beavatkozást igényel, de hamarosan elhagyhatja a traumatológiai klinikát.