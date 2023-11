Á. B.;

2023-11-27 21:47:00

Gázolajos rongyott tömött a szájába, majd vontatókötéllel a gerendához kötött nevelőapja egy 12 éves fiút

Már a rendőrség is nyomoz, de egyelőre nem történt gyanúsítotti kihallgatás.

Büntetésből gázolajjal átitatott rongyot tömött nevelt gyereke szájába, majd vontatókötéllel a gerendához kötözte 12 éves nevelt fiát egy férfi a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Dombrádon - hangzott el az RTL híradó esti adásában.

Piros dörzsölések láthatóak annak fiúnak a karján, akit állítása szerint kikötözött mostohaapja. Amint kiszabadult, az osztálytársához futott, hogy segítséget kérjen. „Kopogtak (...) kinyitottuk az ajtót. A gyerek, Ferike bejött sírva. Elmondta a panaszát, hogy kikötözte. Benzines vagy gázolajos ruhával betömte a száját... nagyon meg volt ijedve. Mutatta a karját, le is fotóztuk (...) látszott a kötél” - nyilatkozta a csatornának annak a családnak a tagja, akitől segítséget kért. A gyerekre sokszor vigyáz a nagymamája, de a nagynénje is, aki elsőnek ment érte múlt kedden, a fotók hozzájuk is eljutottak. Azt mondják, Ferike bár nehezen nyílt meg, de nekik is többször elmondta, mi történt.

A fogságból csak lábujjhegyen állva, nagy nehezen, több óra után tudta eloldozni kikötött kezeit. Rokonai nem kételkednek abban, hogy a gyerek igazat mond. A nevelőapa nem szeretett volna nyilatkozni, vér szerinti apja azonban feljelentést tett a rendőrségen, ahol nyomozás indult 18. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette miatt. Noha a felderítés folyamatban van, de annyi tudható, hogy gyanúsítottat még nem hallgattak ki.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája ide kattintva érhető el.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.

Online bántalmazás vagy visszaélés esetén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által működtetett Internet Hotline internetes tájékoztató és segítségnyújtó szolgálathoz bárki tehet bejelentést a bejelentőfelületen keresztül.