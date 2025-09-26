A kisfiú többször próbált megszökni a házból.
A polgármester azzal magyarázta az önbíráskodást, hogy egy nagyon problémás gyerekről van szó, akivel szemben a hatóságok nem intézkedtek. Az ügyben személyi szabadság megsértése miatt indult büntetőeljárás.
A bántalmazás következtében a nő több, részben súlyos sérülést szenvedett. A férfi ellen sanyargatás, személyi szabadság megsértése és súlyos testi sértés miatt emeltek vádat.
Egy arra járó nő segített a fiú segítségére.
Már a rendőrség is nyomoz, de egyelőre nem történt gyanúsítotti kihallgatás.
A nehéz helyzetben lévőknek csak ígérgettek, de fizetést nem adtak nekik, embertelen körülmények között tartották őket és a szabadságukat is korlátozták.
A monorierdei, zuglói lopáson rajtakapott, és elfogott S. Tibort folytatólagosan, aljas indokból vagy célból elkövetett személyi szabadság megsértése, valamint szexuális erőszak bűntettével gyanúsították meg.
Szerencsére a nőnek nem esett baja az ámokfutásban.
Békülési szándékkal ült autóba a szétvált család, de összeveszés, ütés, lökdösés lett a vége.
Valóságos népmozgalom állt a sokak szerint igazságtalanul elmarasztalt Jancsula Dezső mögé.
Az idős nő nyugdíját a tettesek elvették, házának eladására kényszerítették, a megszerzett pénzt pedig felélték.
Családjára, fiatalokra, sőt rendőrökre is támadt a hasonló bűntettekért már többször elítélt férfi. Az ítélet nem jogerős.
A gyanúsítottak egy autóeladás miatt találkoztak áldozataikkal.
Az erőszakos egyenruhást még le is fokozhatják, egyebek mellett azért, mert élettársának feje a betonba "ütődött".
Kirángatta a házból a fiatal nőt, majd betuszkolta őt az autóba és elhajtott.
Cigicsikket is elnyomott a lány combján, aki ezután napokig bujkált az erdőben.
Jobb bent, mint kint – gondolhatta a fiatal gyanúsított, aki bevásárlás után tapétavágóval fenyegetett meg egy nőt az utcán.Jobb bent, mint kint – gondolhatta a fiatal gyanúsított, aki tapétavágóval fenyegetett meg egy nőt az utcán.
Legalább hat vendéget csaptak be túlárazott számlákkal az V. kerületi pubban; a turistáknál ha nem volt elég pénz, valakit a kocsmában "marasztaltak" a cech rendezéséig.
Személyi szabadság megsértésének bűntette miatt emeltek vádat egy idősebb nagykanizsai nő ellen, aki túszul ejtette lakásában egy telefonos szolgáltató szakemberét, mert az nem tudta azonnal megjavítani az elromlott készülékét.
Jövő hét hétfőre tűzte ki a Budapesti II. és III. kerületi bíróság a "Bora Bora-ügyként" elhíresült családi dráma magyarországi fejezetének tárgyalását. A történet jól ismert a hazai és a nemzetközi közvélemény előtt: a magyar származású Nyíri Kovács Patríciát és kisfiát, Noaht a koreai származású, francia állampolgárságú férj, Soo Il Lee tulajdonképpen fogva tartotta Bora Borán, miután 2011-ben a szigetre utaztak.
Október 13-ig meghosszabbította a rendőrség a nyomozást annak a 11 éves kislétai kislánynak az ügyében, akit legalább egy éven keresztül egy fűtetlen, két négyzetméteres helyiségben tartottak bezárva szülei. A Magyar Nemzet szerint a pár jelenleg is szabadlábon védekezhet. Sanyargatással és személyi szabadság megsértésével gyanúsítják őket, 2-8 évig terjedő szabadságvesztésre számíthatnak.