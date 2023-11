P. L.;

Egyiptom;kopt keresztény;Novák Katalin;

2023-11-28 19:56:00

Novák Katalin elmondta a kopt pápának, milyen fontos a béke

Hátha esetleg nincs ennek az információnak birtokában.

A béke fontosságát hangsúlyozta Novák Katalin köztársasági elnök kedden Kairóban II. Tavadrosz kopt pápának. Az MTI szerint az államfő Ferenc pápa mellett a kopt pápát is arra kéri, hogy tegyenek meg mindent a mielőbbi béke érdekében. Novák Katalin azt is mondta, hogy Ferenc pápával szombaton Dubajban folytat megbeszélést, miután felszólal az ENSZ Éghajlatváltozási Konferenciáján (COP28).

A háború Ukrajnában és a Közel-Keleten is dúl - emelte ki, hozzátéve, az Izraelben és a Gázai övezetben jelenleg zajló háború is rávilágít arra, hogy a különböző felekezetek közötti különbségek milyen feszültségekhez vezethetnek. A magyar békeszerető nép, ezért mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy mielőbb béke lehessen Ukrajnában és a Közel-Keleten - hangsúlyozta.

Novák Katalin kiemelte, büszkék vagyunk arra, hogy államunk ezer éve keresztény alapokon indult el, és ez a kereszténység, a keresztény kultúra a mai napig meghatározó mindennapjainkban, ünnepeinkben. Azt is mondta, hogy Európa egészét a kereszténység tartja össze, s amikor arról beszélünk, hogy Európában sokszínűségre van szükség, akkor ezt szerinte a kereszténységen belül kell érteni - hangsúlyozta. Hozzátette, Európa elég színes pusztán amiatt, hogy az európai népek különbözőek. Különböző a történelmünk, a szokásaink, a kultúránk, nyelvünk, mégis a közös gyökereink és a közös keresztény kultúránk összeköt - mutatott rá.

Egyiptomban azt is megcsodálhatjuk és megtapasztalhatjuk, hogy milyen az, amikor békében tudnak egymás mellett élni muszlimok és keresztények - mondta Novák Katalin, hozzátéve: azt kívánja, hogy meg tudják mindezt őrizni. Elmondta azt is, nagyra értékeli, hogy II. Tavadrosz kopt pápa sokat tesz a keresztény és muszlim párbeszéd és együttélés elősegítéséért.

A családok fontosságát hangsúlyozva kiemelte, Egyiptom méretében és lakosságszámában is tízszer akkora, mint Magyarország. Egyiptomban egy családban átlag három gyermek születik, míg Magyarországon kettő sem. Mint mondta, szeretné megérteni, hogyan lehet a magyar fiatalokat a gyermekvállalásra, a családalapításra bátorítani.

Az üldözött keresztények segítéséről szólva azt közölte, Magyarországon mindannyian felelősnek érezzük magunkat keresztény testvéreinkért, a világban bármerre élnek. A kopt keresztényeknek is számos alkalommal segítettünk a múltban és a jövőben is mindig számíthatnak ránk - mondta Novák Katalin. Az államfő arról nem beszélt, hogy Orbán Viktor nyíltan gratulált ahhoz az azerbajdzsáni háborús agresszióhoz, amelynek következtében a túlnyomó többségében keresztény örmények lakta Hegyi-Karabah gyakorlatilag teljesen kihalt: mintegy százezer ember volt kénytelen elmenekülni a térségből. Ekkor történt az is, hogy egy üzemanyagtározónál történt detonáció következtében legkevesebb 125-en meghaltak és több százan megsérültek. Az azerbajdzsáni agressziót az Európai Unió határozatban ítélte volna el, amit azonban az Orbán-kormány megvétózott, mondván, hogy a szövegben úgymond „azeri-ellenes” állítások vannak.

A köztársasági elnök egyiptomi látogatásával kapcsolatban elmondta azt is, hogy első alkalommal találkozhatott Abdel Fattáh al-Szíszí egyiptomi elnökkel személyesen, a négyszemközti megbeszélés pedig jóval hosszabbra nyúlt, mint tervezték. Mindez arra vezethető vissza, hogy a magyarok és egyiptomiak is tisztelettel fordulnak egymás felé, tisztelik a másik kultúráját, különbözőségeit, de megtalálják a hasonlóságokat is.

Novák Katalin a 2016. december 11-i kairói terrortámadásban súlyosan megsebesült két egyiptomi kopt nővel is találkozott a támadás helyszínén, a Szent Márk-templomban. A két sérült nő megköszönte a magyarok gondoskodását, segítségnyújtását, amelyet budapesti rehabilitációjuk alatt tapasztaltak. Az államfő ezt követően a Dunakeszi Járműjavítóban készült magyar gyártású vonatszerelvényen utazott Gízába.

Miközben az MTI hosszasan taglalta, mit mondott Novák Katalin a kopt pápának, arról egy árva szót sem írtak, hogy a mondandójához esetleg ő is hozzáfűzött-e valamit, vagy csak figyelmesen hallgatta az államfői monológot.