P. L.;

Izrael;Hamász;fogolycsere;túszok;

2023-11-28 20:31:00

Újabb 12 túszt adott át a Hamász, Izrael cserébe 30 foglyot enged szabadon

Az izraeli hadsereg szerint szabadon engedett 12 túsz, köztük tíz izraeli és két thaiföldi van úton Izrael felé. Közben Katar arról tájékoztatott, hogy a zsidó állam cserébe 15 palesztin nőt és gyereket enged szabadon a börtöneiből - írja a The Guardian.

Az izraeli túszok közül kilenc nő, egy gyerek. A szabadulók közül kettőnek argentin, egynek osztrák, kettőnek pedig filippínó állampolgársága is van. Az Al-Dzsazira pánarab hírügynökség információi szerint a szabaduló 30 palesztin fogoly közül 20 az Izrael által megszállt Kelet-Jeruzsálemből származik. Köztük van Marwat al-Azza, egy palesztin újságíró, aki az NBC News szabadúszó tudósítója. A riportert pénteken tartóztatták le az izraeli hatóságok terrorizmusra buzdítás címén, a közösségi médiában közzétett bejegyzései miatt.

Update: Palestinians released from Israeli prisons include 15 minors and 15 women. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 28, 2023

A The Times of Israel tudósítója a szabadon engedett izraelieknek a nevét és az arcképét is közölte: Ditza Heiman, Tamar Metzger, Noralin Babadila Agojo, Ada Sagi, Meirav Tal, Rimon Kirsht, Ofelia Roitman, Gabriela Leimberg és lánya, Mia, valamint Clara Marman.

The 10 Israeli hostages released from Hamas captivity tonight: Ditza Heiman, Tamar Metzger, Noralin Babadila Agojo, Ada Sagi, Meirav Tal, Rimon Kirsht, Ofelia Roitman, Gabriela Leimberg and her daughter Mia, and Clara Marman. pic.twitter.com/y87Wc2tLw7 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 28, 2023

Ditza Heiman (84), a Kibbutz Nir Ozból, négygyermekes anya, háromgyermekes mostohaanyja, 20 éves nagymama és ötgyermekes dédnagymama.

Tamar (Tami) Metzger (78), Nir Oz kibucból. Férje, Yoram Metzger (80) továbbra is túszként él Gázában.

Ada Sagi (75 éves), a Kibbutz Nir Ozból. Háromgyermekes anya, megtanult arabul, hogy barátságot kössön szomszédaival, majd később megtanította a nyelvet másoknak, hogy javítsa a Gázai övezet délkeleti határán élő palesztinokkal való kommunikációt.

A Fülöp-szigeteken született Noralin Babadila Agojo, más néven Nora vagy Natalie (60). Október 7-én vitték el Kibucból Nirimből, izraeli születésű férjét, Gideon Babanit megölték. A házaspár Yehud központi városában élt, és barátait látogatták meg a kibucban.

Rimon Kirsht Buchshtav (36), szintén Kibbutz Nirimből származik. Férje, Yagev Buchshtav (34) továbbra is túszként él Gázában.

Mia Leimberg (17), édesanyja, Gabriela Leimberg (59) és családtagja, Clara Marman (62). A jeruzsálemieket október 7-én hurcolták el Nir Yitzhak kibucból.

Az argentin születésű Ofelia Roitman (77), Nir Oz kibucból származik.

Meirav Tal (54), a Kibbutz Nir Ozból. Túszul ejtették társával, az 59 éves Yair Yaakovval, a 16 éves Or Yaakov és a 13 éves Yagil Yaakov testvérek apjával, akiket hétfőn engedtek szabadon.

#عاجل | بشكل مشترك.. كتائب القسام وسرايا القدس تسلّمان الدفعة الخامسة من الأسرى الصهاينة في قطاع غزة، ضمن اتفاق التهدئة. pic.twitter.com/Qp79A35m23 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 28, 2023

A fotón Mia Leimberg, a 17 éves jeruzsálemi fiatal látható, amint szabadul a Hamász fogságából.