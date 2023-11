D. A.;

egészségbiztosítás;lapszemle;várólisták;

2023-11-29 08:07:00

Van rá pénz, hatezer várólistás műtétet mégsem végeznek el a kórházak

"A műthetnének, de mégsem teszik" - jelenség okaira Kiss Zsolt, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő főigazgatója sem talál magyarázatot.

Évente jellemzően ötmilliárd forintot fordít az egészségbiztosító a műtétre várakozó betegszámok csökkentésére, jelenleg mégis 41 ezer beteg várakozik valamilyen műtétre - derül ki Kiss Zsolt, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) főigazgatójának interjújából. A beszélgetés az Economx gazdasági portálon olvasható.

A főigazgató elmondta: az egészségbiztosító az aktuális várólista helyzetet folyamatosan monitorozza és amennyiben szükséges, javaslatot tesz a forrás bővítésére. Például a pandémia évében 13,7 milliárdot biztosítottunk célzottan az elmaradt ellátások pótlására. Idén is elsődlegesen ötmilliárd forint volt erre a célra elkülönítve, de még 2,5 milliárd forint plusz forrást is biztosítottak. „Idén a kasszában még körülbelül hatezer olyan műtétre van forrás, amit a várólisták keretében elvégezhetnének a kórházak, de most azt látjuk, hogy nem fogják.” Hozzátette: Sok várólista csökkentő intézkedés van, például egy központi adatbázis lehetőséget biztosít a területi különbségek felderítésére.

Az intézmények láthatják, hogy a közelükben lévő másik ellátóhelyen az adott beavatkozásra mekkora a várakozási idő. Előfordulnak szélsőségek, hogy az egyik kórházban 16 napot, egy másikban pedig 140 napot kell várni ugyanarra a műtétre. Az intézményeknek július 1-től már kötelező elmondaniuk a várakozó pácienseiknek, hogy hol juthat rövidebb várakozási idő mellett az ellátáshoz. Kiss Zsolt tapasztalatai szerint azonban ez az intézkedés nem nagyon működik a gyakorlatban, mert sem a betegek, sem az intézmények nem rugalmasak.

A főigazgató hozzátette: idén hatezer műtét ragadt benn rendszerben, vagyis ennyi beteg ellátása nem történik meg, miközben meg van rá a forrás. Arra pedig nincs válasz, hogy mi áll az elmarad műtétek hátterében. Szerinte ez önmagában nem magyarázható az orvos- és a szakdolgozó hiánnyal. „Nincs eszközhiány, a lejárt kötelezettségállomány vagyis a kórházi adósságok ugyan okozhatnak féket a gazdasági vezetők gondolkodásában, de ez sem állhat az elmaradt műtétek hátterében. Mert, ha egy kórháznak van egy nagyobb tartozása, de az egészségbiztosító által van még szabad műtéti kerete, akkor neki az lenne az érdeke, hogy több műtétet végezzen el, mert ez a pozícióját javíthatja. Ezt kell felismernie az intézményeknek” - állítja a főigazgató.