Vissza a jövőbe: tolongás a várólistákon

Ahogy véget ért a veszélyhelyzet és a korlátozások is megszűntek, úgy kezdenek visszaszivárogni a betegek a kórházakba – és a várólistákra is. Míg a múlt héten 15 858 beteg szerepelt a listán, addig ezen a héten csütörtökön már 28 337 páciens várt valamilyen beavatkozásra. A legtöbb ideig most is a csípő- és térdprotézisműtétek esetében kell fájdalmak közt élnie a magyaroknak, vannak intézmények, ahol egy-másfél év a várakozási idő. Más beavatkozások esetében szerencsésebbek a betegek, a szürkehályog eltávolítására egyes fővárosi kórházakban akár egy héten belül is sor kerülhet, míg korábban erre ennek többszörösét kellett várni. Aki nem bánja, hogy másik intézményben operálják, az akár hónapokkal korábban is ellátáshoz juthat.