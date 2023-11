Szalai Anna;

parkolás;Karácsony Gergely;Fővárosi Közgyűlés;

2023-11-29 11:42:00

Karácsony Gergely: szamurájok leszünk és megvédjük a várost a nindzsakormány támadásaitól

Kaviárbaloldali osztrigazöldtől a Pázmány Egyetem új belvárosi campusáig terjedt a Fővárosi Közgyűlés vitája, amelynek során többek között megszavazták Vérmező rehabilitációját és a parkolási rendelet módosítását és elutasították a választási rendszer módosítását.

A szokásos színjátékkal indult a Fővárosi Közgyűlés novemberi ülése: Wintermantel Zsolt fideszes frakcióvezető ismételten Karácsony Gergely főpolgármester fejére olvasta a kampány-adományok ügyét. Karácsony Gergely főpolgármester Mókus őrsként köszöntötte a fidelitásos demonstrálókat, kicsinyelve a molinójuk méretét, majd megemlékezett arról, hogy a rendszerváltás egyik alapélménye volt számára Orbán Viktort hallgatni a Hősök terén, amikor hazaküldte az oroszokat. Akkor nem gondolta volna, hogy ugyanez a fiatalember évekkel később a nindzsákhoz hasonlítja a saját kormányát.

„A nindzsák bérgyilkosok, akik a ravaszság, a kémkedés és a lesből támadás eszközeivel dolgoztak. Igaz, ennél pontosabban ő sem tudná leírni a jelenlegi kormányt, amely kifosztja a fővárosi önkormányzatot. Másrészt mennyire bátor az a kormány, aki a választási rendszert a voksolás előtt néhány hónappal a szélsőjobbos Mi Hazánk mögé bújva alakítaná át? Nem beszélve a propagandasajtó hazugságairól. Mi szamurájok leszünk és megvédjük a várost a nindzsa-kormány támadásaitól” – tette hozzá a főpolgármester.

Ezt követően Ughy Attila fideszes képviselő emelkedett szóra és emígyen szólt:

Azután haladtak tovább a napirendek tárgyalásában.

Egy bizottsági tagcseréhez benyújtott főpolgármesteri módosítóhoz kapcsolódva Karácsony Gergely leszögezte: aki a következő kampányban támogatni szeretné, csak akkor tegye, ha ezt mindenféle befolyásolási szándéktól mentesen teszi. A Fővárosi Közgyűlés ezt követően megszavazta azt az állásfoglalást, miszerint „az Európa Tanács Velencei Bizottságának következetes gyakorlata szerint az általános választások időpontját megelőző egy évben a választási rendszert nem szabad módosítani, ezért nem ért egyet azzal, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választását megelőzően bármilyen átalakítás történjen az önkormányzati választási rendszerben.”

Így január elsejétől a IX. kerületben a Vágóhíd utca – Üllői út Könyves Kálmán Körút – Soroksári út által határolt területtel bővül a „C” várakozási övezet, míg a XI .kerületben az ott élők éjszakai nyugalmát biztosítva az Őrmezői térséget „C” övezetbe sorolják át, így az eddigi óránkénti 200 forint helyett 300 forintot kell majd fizetni jövő évtől, ahogy a Hegyalja út - Budaörsi út – Zólyom köz – Zólyomi út – Radvány utca – Breznó köz által határolt területen és a Nedecvár, Breznó köz és a Muskotály utcákban is. Bővül a zuglói parkolási övezet is a Csömöri út – Rákospatak u.– Vezér u.– Egressy út – Lőcsei út – Szugló u. – Fűrész u. – Bosnyák u. – Lőcsei út – Csömöri út által határolt területtel, valamint az Örs vezér tér 11-20. mögötti résszel, ezek is az óránként 300 forintos zónába kerülnek.

Egy fideszes képviselői kérdésre válaszolva Karácsony Gergely elmondta, hogy a cél továbbra is az egységes parkolási rendszer kialakítása. Ehhez az első lépés megtörtént, hiszen tavaly a 27 parkolási zónából négyet alakítottak ki, új szerződéseket kötnek a kerületekkel is az elszámolás egységesítése érdekében. A harmadik elem az egységes fővárosi mobilfizetési rendszer elindítása lenne, ám ezt a kormány egy állami cég koncessziójába adta.

Ezt követően döntöttek egy felnőtt autista szabadidős- és kulturális központ létrehozásáról, egy új zöldsáv kialakításáról az Andrássy úton, a II. János Pál pápa tér és a Szent István tér közparki és rekreációs fejlesztéséről, a Vérmező közpark közösségi tervezés eredményeként történő rehabilitációjának második ütemének indításáról és egy közös gyerek-nyugdíjas napközi megvalósításáról.

A Fővárosi Közgyűlés Pikó András józsefvárosi polgármester javaslatára felszólítja Lázár János építési és közlekedési minisztert, hogy haladéktalanul kezdje meg a fővárosi, a kerületi önkormányzattal, valamint a környék lakóival való egyeztetést a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Rádió épületeinek bontásával járó campusfejlesztéséről.

„Ez nem csak Józsefváros ügye, hanem egy emberkísérlet a budapestiekkel” – jelentette ki Pikó András a közgyűlésben. Mint mondta: a kerületnek alapvetően nincs baja az egyetemfejlesztéssel, az önkormányzat üdvözli a Pázmány Péter Katolikus Egyetem campus építési elképzelését, az egyetemeket eddig is partnernek tekintették.

Az önkormányzat a környéken élőkkel együtt kezdetektől egy társadalmi egyeztetést kért az ügyben, ám ez a vita még el se kezdődött, de már kiírták az épületek bontására vonatkozó közbeszerzést és megkapták a bontási engedélyt is. Ennek dokumentációjából kiderül, hogy mindenféle hatástanulmány nélkül adták ki az engedélyt, miközben a bontáskor keletkező 37 ezer köbméter sitt elszállítását végző több ezer teherautót a keskeny Múzeum és a Puskin utcán át vezetnék el.

De nincs statikai szakvélemény sem, így nem tudni, hogy a bontás és az építkezés milyen hatással lesz a környező épületekre. Pikó szerint a projekt jelen formájában súlyosan veszélyezteti a főváros életét és a környéken élők vagyonbiztonságát. Arról nem is beszélve, hogy Palotanegyed ezen része, a Magyar Rádió épületei a magyar történelem részei, ezt is törölnék a bontással. Az előterjesztést csak az ellenzéki képviselők szavazták meg.