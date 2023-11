nepszava.hu;

2023-11-29 10:35:00

Baja momentumos polgármestere szerint önsorsrontó kijelentései vannak Donáth Annának, és nem csak ő gondolja a pártban, hogy az EP-képviselő hülyeségeket csinál

Ha szövetségre akarunk lépni valakivel, akkor miért rúgunk bele? – tette fel a kérdést Nyirati Klára, hozzátéve, hogy a történtek miatt Soproni Tamás, Terézváros polgármestere sem tér magához.

Bevallása szerint „borzasztó rosszul” éli meg Nyirati Klára, Baja momentumos polgármestere azt, hogy Donáth Anna, az ellenzéki párt európai parlamenti képviselője több alkalommal is Gyurcsány Ferencet és a Demokratikus Koalíciót (DK) bírálta a beszédeiben. Erről a városvezető a DK Kalocsa által szervezett Nők a politikában – Nők az önkormányzatok élén című sorozat előadásán beszélt.

Ha szövetségre akarunk lépni valakivel, akkor miért rúgunk bele? – tette fel a kérdést. Másrészt – folytatta – a Fidesz csak röhög a markában. – Lehetnek a pártok között nézeteltérések, miért ne lennének, nem azonos pártban vagyunk, odafönt nyilván megy a kiszorítósdi, hogy kinek mennyi jut. Na de idelent, a kisvárosokban emberek vannak. Emberek, lehet az egyik a DK tagja, a másik MSZP-s, a harmadik a Momentumé, bárkié, de mindenkinek saját egyénisége van, és vagy tudunk együtt dolgozni vagy nem – vélte Nyirati Klára.

A polgármester hozzátette, nem ő az egyetlen, aki most haragszik Donáth Annára. Mint mondta, a történtekről beszélt Fekete-Győr Andrással, a Momentum volt elnökével és országgyűlési képviselővel, aki úgy gondolja, hogy a párt EP-képviselője „hülyeségeket csinál”. A hétvégén pedig találkozott Soproni Tamással, Terézváros momentumos polgármesterével, aki azt mondta, „egyszerűen nem tér magához”.

– mondta Nyirati Klára. Úgy véli, mindez egyszerűen nonszensz, taktikailag is és erkölcsileg is hülyeség. – Egymásnak esni azután kéne, idézőjelbe teszem, tehát vitatkozni, ha már visszavettük az országot a Fidesztől. Ha már visszavettük, és kezdődik elölről a rendszerváltás. Akkor lehet koalíciós partnereket keresni, meg kitalálni, hogy együtt kormányozunk, vagy külön kormányozunk, vagy melyik minisztérium kié legyen, melyik poszt kié legyen, lehet vitatkozni is, mert nyilván nem egyformán gondolkodunk – fogalmazott.

Majd hangsúlyozta, hogy most a Fidesz a főellenség, a kormánypárt tette tönkre az országot, és az ellenzékieknek – főleg helyben – ilyen szempontból totálisan együtt kell működni.

– mondta Nyirati Klára.

Beszélt arról is, hogy szerettek volna Baján egy kihelyezett Momentum-frakcióülést tartani, ő azonban azt mondta, ne jöjjenek, mert most a közvélemény – legalábbis az ellenzéki közvélemény – emiatt a Momentum ellen van.

– hangsúlyozta. Nyirati Klára egyébként úgy véli, Donáth Anna legutóbbi kijelentése is hülyeség volt, amikor egy videóban azt mondta, „mi egy liberális párt vagyunk”. – Oké. Tudjuk. De muszáj most ezt kimondani most, amikor nyolc éve mást sem hallunk Magyarországon, mint azt, hogy a liberális egy szitokszó? – tette fel a kérdést. Szerinte ugyanis a vidék emberének „égnek áll a haja”, ha meghallja ezt a szót, hiszen az folyik a kormánymédiából is, hogy aki liberális, az a haza ellensége.

– összegzett Baja polgármestere.

Mint arról a Népszava is beszámolt, Donáth Anna egy nagy vihart kavaró publicisztikájában azt állította, hogy a Fideszhez hasonlóan a Demokratikus Koalíció is a „hazugságon alapuló politikai kultúrát” képviseli, „akadálya a kormányváltásnak”. A Momentum küldöttgyűlésén rátett még egy lapáttal, akkor azt mondta, hogy a DK „gúzsba köti az ellenzéket”. Nemrég lapunknak adott interjújában egyebek mellett leszögezte, vannak szövetségeseik, és látni fogják az emberek is, hogy kik ők, valamint sajátos ajánlatot tett a Demokratikus Koalíciónak.