2023-11-29 16:22:00

Meghosszabbított kisföldalattival és összekötött villamosvonalakkal alakítanák át a közlekedést a rákosrendezői mini-Dubajon

Vitézy Dávid és Fürjes Balázsék korábbi terveit porolná le részben a kormány.

Vasút-villamos-metró hármas csomópontot építene a kormány az évek óta lerobbant Rákosrendező vasútállomás helyére, a kisföldalattit meghosszabbítanák a körvasútig - írja a Telex a birtokukba került nem nyilvános kormányzati dokumentum alapján.

A tervek szerint, amennyiben megépül a jelenleg rozsdaövezeti állapotban lévő területre a megálmodott, legkevesebb 5 milliárd dollár értékű új városnegyed, úgy a zuglói és angyalföldi villamosvonalakat is összekötnék, emellett új biciklis híd is épülne a rákosrendezői vasútállomás fölé.

Amint azt korábban lapunk is megírta, állítólag már tárgyal az Orbán-kormánnyal az a dubaji üzletember, aki új felhőkarcolót szeretne építeni Budapesten. A milliárdos ingatlanfejlesztő Mohamed Alabbar, aki megépíttette Dubajban a világ jelenleg legmagasabb épületét, a 828 méteres Burdzs Kalifát. Természetesen nem egy ekkora monstrum épülne a zuglói részen, hanem egy ennél szerényebb, 220-240 méteres - ám az még így is jócskán a 143 méteres MOL-torony fölé magasodna. Ráadásul nem csak egy tornyot jelentene mindez, hiszen a beruházó egy komplett mini-Dubajt álmodott meg a XIII. és a XIV. kerület határán, a jelenleg állami tulajdonban álló területen luxuslakásokkal és irodákkal. A befektető 1900 milliárd forintnak megfelelő összegből egy teljes, új városnegyedet húzna fel, a magyar kormány pedig legkevesebb 300 milliárd forintos infrastruktúra-fejlesztéseket végezne el emellé.

Ami az infrastrukturális terveket illeti, a Telex szerint a kormány alapvetően azokat a terveket élesztené fel, amelyeket még anno a Vitézy Dávid és Fürjes Balázs vezette Budapesti Fejlesztési Központ dolgozott ki. Az egyik legfontosabb beruházás keretében egy felüljáróval összekötnék a XIII. kerületi Szegedi utat és a XIV. kerületi Nagy Lajos király útját. Ez azért is lenne fontos, mert a két, egyenként több mint százezres lakosságú kerületet ma a Rákosrendező és a Nyugatiból kivezető vasútvonal hermetikusan elválasztja egymástól, s csak a Hungária körúton lehet normálisan átkelni. Vagyis az új felüljáróval egy másik átkelési lehetőség létesülne. Ezen a felüljárón továbbá átvezetnék a ma Zuglóban véget érő villamosvonalakat, amelyek így a Béke térnél csatlakoznának a XIII. kerületi villamosvonalakhoz. Vagyis elviekben akár közvetlen összeköttetés is nyílhatna villamossal Óbudától Kőbányáig.

Az M1-es metró - vagyis a kisföldalatti - meghosszabbítására hosszú ideje vannak tervek, most úgy tűnik, hogy a „mini-Dubaj” projekttel összefüggésben Rákosrendezőn keresztül vinnék végig a körvasútig. Ezzel a meghosszabbított metróvonal végigfutna az új városnegyed közepén és több megállóval is kiszolgálná, ez nagyban megdobná az itt épülő ingatlanok értékét is. A beruházó a tervek szerint építhet majd parkot vagy ingatlanokat a vasútsín fölé, de azzal számolnia kell, hogy később nőhet még a sínek száma, amivel kiszélesedhet a vasút területe is.

A Szegedi úti felüljárón mindkét irányba létesülne bicikliút is, ezeket értelemszerűen összekötnék Zugló és Angyalföld már kiépített kerékpárút-hálózatával. Sőt, néhány száz méterrel északabbra építenének egy új hidat is, kifejezetten gyalogosoknak és bicikliseknek szánva, ott, ahol a Rákos-pataknál keresztül futnak a róla elnevezett Rákosrendező sínjei. A BKK szerint hosszútávon a cél az lesz, hogy a Rákos-patak mentén a Dunától Pécelig egybefüggő, jó minőségű bicikliút húzódjon.