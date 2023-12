Doros Judit;

2023-12-01 12:39:00

Több száz hátrányos helyzetű ember kap új esélyt a munkára, a jövőben könnyebben hozhatnak létre szociális farmokat

„Legyen értelme felkelni reggel”.

– Az ötmillió lakosú Norvégiában több mint 1100 szociális farm működik, míg a tízmilliós Magyarországon ez a szám jóval tíz alatt van, de ha a hosszú távon is életképes, s nem csak pályázattól pályázatig létező ilyen vállalkozásokat tekintjük, akkor voltaképpen hármat találunk az egész országban: Miskolcon a Baráthegyi Majorságot, Komáromban a Kemence Egyesület farmját Szabadszálláson pedig a Strázsa-tanyát – sorolta Jakubinyi László a miskolci Szimbiózis Alapítvány vezetője. Az általuk húsz évvel ezelőtt létrehozott, lapunkban korábban többször is bemutatott majorság volt az első olyan szociális farm Magyarországon. A szociális farmok olyan, társadalmi feladatokat is betöltő, nem feltétlenül nyereségérdekelt mezőgazdasági vállalkozások, amelyek hátrányos helyzetű célcsoportok – fogyatékosok, egészségkárosodottak, szenvedélybetegek, idősek, börtönviseltek, hajléktalanok – tagjai számára biztosítanak rendszeres, aktív munkalehetőséget, ezzel is hozzájárulva a vidék megtartó erejének növeléséhez.

Ők a kertészetben, a konyhán, az állattartó telepi részen, a sajtüzemben, a gyümölcsfeldolgozóban, az asztalos-, fazekas- és kézműves műhelyekben, vagy a vendégváró-turisztikai egységekben tevékenykednek az öt hektáros, sokak által csak „falu a városban” helyként emlegetett birtokon, Miskolc határában.

Az alapító felidézte: az elmúlt két évtizedben számos megkeresés érkezett az alapítványhoz, mások is szerettek volna hasonló majorságot indítani, de a legtöbben feladták, látva, hogy ennek legnagyobb akadálya a hazai jogi környezet. A szociális farm fogalma eddig voltaképp hiányzott a törvényekből, s csak úgy tudtak az ilyen jellegű szervezetek működni, és termelési egységeket létrehozni, ha a legszigorúbb élelmiszer biztonsági szabályoknak megfeleltek.

– Mi kénytelenek voltunk befektetni ötvenmillió forintot, hogy a több mint rigorózus előírásokat betartva beindíthassuk a sajtüzemünket, s azt a napi harminc liter tejet feldolgozhassuk, amelyet a kecskéink adnak. A készterméket csak vákuumozva, akkurátusan felcímkézve vihetjük ki a Búza téri piacra. A mellettünk lévő pultnál pedig ott áll mondjuk egy őstermelő, akinek nem kellett nagyobb összeget költeni egy üzemre, kis túlzással elég, ha reggeli után lesöpri az asztalt, és megkezdheti a napi 100-200 liter tej feldolgozását, majd mindenféle csomagolás nélkül kiteheti a terméket a piaci asztalra – panaszolta.

Eddig, ha egy szociális intézményben a terápiás vagy fejlesztő foglakoztatás keretében megtermelték a salátát vagy a tojást, azt valójában nem ehették meg hivatalosan helyben, s nem is adhatták el, mert a szigorú élelmiszer-biztonsági követelmények ezt nem tették lehetővé, a közösségi gazdálkodás fogalma pedig hiányzott a hazai jogrendből. A miskolciak már közel húsz éve lobbiznak, hogy ez megváltozzon, s úgy tűnik, mostanra sikerrel jártak: november közepén Nagy István agrárminiszter a Facebook-oldalán jelentette be, hogy az Európai Uniós „rugalmassági rendelkezések adta lehetőséget kihasználva” minisztériumi rendeletben könnyítik meg a kis mennyiségű, helyi élelmiszer-előállítás és értékesítés higiéniai feltételeit: így már nem csak természetes személy végezhet kistermelői élelmiszer előállítást, hanem a szociális farmok is. Pár nappal később a rendelet megjelent a Magyar Közlönyben is, amelyben leszögezik, hogy „a védett foglalkoztatást nyújtó akkreditált munkáltatók vagy a fejlesztő foglalkoztatást biztosító szolgáltatók is végezhetnek kistermelői tevékenységet”.

– A napokban néztem meg: az első megkeresést ez ügyben még 2004-ben írtam, s azóta is legalább kétszáz további olyan levél ment minisztériumhoz, kamarához, törvényhozókhoz, amelyben sürgettük a változást – idézte fel Jakubinyi László. Szavai szerint a hátrányos helyzetű emberek aktív bevonása az értékteremtő, termelő tevékenységekbe biztosítja számukra azt, ami sokunk számára evidens: legyen értelme felkelni reggel. Lobbimunkájuk, és a rendelet megszületésének legnagyobb társadalmi hatása, hogy mostantól bárki számára elérhetővé teszi ezt a lehetőséget, mivel jóval egyszerűbb lesz létrehozni a szociális farmokat. Így megoldódik az a probléma, amivel a fogyatékos, hajléktalan, szenvedélybeteg és más hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatását segítő szervezetek eddig szembesültek, vagyis hogy csak drága élelmiszeripari beruházásokkal tudtak értékteremtő agráralapú munkahelyeket létrehozni a célcsoportjuk számára. A rendelet bevezetésével egyszerűsített formában, a nagy családi gazdaságok mintájára jöhetnek létre speciális közösségi gazdálkodó majorságok.

Így várhatóan a következő években több tucat új szociális farm jön létre, amelyek több száz hátrányos helyzetű dolgozót foglalkoztathatnak. Jakubinyi László, aki a Magyar Szociális Farm Szövetség elnöke is, ehhez lapunknak hozzáfűzte: igyekeznek megakadályozni a pénz „lenyúlását”, s az ügyeskedést, ami hazánkban az uniós pénzek felhasználását olykor jellemzi, vagyis nem lesz elég, ha valaki havonta egyszer „kihajtja a hajléktalanokat a földekre, lefotózza őket, aztán szélnek engedi a csapatot”. A szövetség létrehozott és bejegyeztetett egy olyan tanúsító védjegyet, amelyet a valóban működő, és a megfogalmazott céloknak megfelelő szerveződések kaphatnak meg. Az uniós pályázatok elbírálásánál előnyt jelent majd, ha valaki ilyennel rendelkezik, illetve ha enélkül nyeri el a pénzt, a pályázati félidejéig, azaz egy éven belül kötelező lesz megszereznie, másképp nem jut hozzá az adott összeghez.

Elszánt lobbista

Jakubinyi László a 1990-es évek elején, még Erdélyben hozott létre fogyatékosok számára egy szervezetet, majd 1991-ben az angliai Botton Village-ben volt tanulmányúton: ez egy olyan szociális farm, ahol közel 300 ember él és gazdálkodik, s közösség tagjainak fele fogyatékos személy. Majd egy évtizeddel később, 1999-ben Magyarországon, Miskolcon életre hívta a Szimbiózis Alapítványt, 2000-ben pedig elindult a Baráthegyi Majorság. Az alapító már akkor azt szerette volna, hogy ne csak az általa vezetett farm, hanem egy országos-régiós szociális farm-hálózat jöjjön létre. Az igazi áttörést ebben a folyamatban egy 2015-ben, számos szakértő, kutató és egyetem bevonásával készült 300 oldalas kiadvány jelentette, amelynek megszületését a norvég Civil Alap biztosította. Ez a tanulmány indította el a Magyar Szociális Farm Szövetség létrehozását és a védjegyük, tanúsítványuk bejegyzését is. Végül 32 évnyi szociális farm terepmunkával a háttérben, köze húsz év lobbimunkájának eredményeként született meg 2023-ban az jogszabály, ami első lépéskét jogilag is elismeri Magyarországon a szociális farmokat, és bárki számára lehetővé teszi a közösségi gazdálkodás egyszerűsített formában történő elindítását.