ESZOSZ: tüntetés, vizsgálóbizottság

Debrecenben ismét utcára vonult az ESZOSZ-károsultak egy csoportja, hogy sürgesse elmaradt bérük kifizetését, és a megoldás megszületéséig egy segélyalap felállítását. A kormányhivatal elé szervezett megmozdulást az váltotta ki, hogy hétfőn az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) felbontotta az Első Magyar Környezettudatos Szociális Országos Szövetkezettel (ESZOSZ) kötött támogatási szerződést. A károsultak négy hónapja nem kaptak fizetést az ESZOSZ-tól, s mivel a munkáltató papírjaikat is visszatartja, úgy tetszik munkaviszonyban állnak, így közmunkára és támogatásra sem jogosultak.