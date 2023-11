David Pressman szerint nem kell sárga csillagot tűzni az Orbán-kormány plakátjaira ahhoz, hogy érthető legyen a jelentésük, Kovács Zoltán visszavágott

M.A.;

2023-11-30 18:21:00

„Minél jobban próbálkozik, annál kellemetlenebb lesz” – üzente az Egyesült Államok magyarországi nagykövetének az államtitkár, majd felhívta a figyelmét arra, hogy mi történik éppen az amerikai campusokon.

„A Hamász által október 7-én Izrael ellen elkövetett brutális terrortámadás még sokáig visszhangozni fog a történelemben a meggyilkolt ártatlanok, az elveszett életek és a folyamatos emberveszteségek hatása miatt, időkön átívelően, minden egyes elvesztett élet számtalan másikat is érintve” – mondta David Pressman, az Egyesült Államok magyarországi nagykövete a 12. Budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztivál megnyitóján.

Pressman hozzátette, hogy a támadás egy tagadhatatlan rémtett volt, és hatalmas antiszemita hullámot gerjesztett a világ számos városában.

– jelentette ki a nagykövet, és megjegyezte, hogy ugyanezek a tisztviselők ugyanakkor egy másik történetet is mesélnek majd. Olyan óriásplakátokat helyeznek ki – folytatta –, amelyeken egy vigyorgó, Magyarország felett uralkodó zsidó milliárdos látható, és a plakát arra figyelmeztet, „ne hagyjuk, hogy Soros nevessen utoljára”. Vagy más plakátokon ugyanez a milliárdos bábzsinórral irányítja a politikusokat. Egy legutóbbi plakáton pedig ugyanennek a milliárdosnak a fia látható, amint az Európai Bizottság elnöke mögött bukkan fel, árnyékként.

– hangsúlyozta Pressman.

Majd kiemelte, hogy az antiszemitizmust nem a zsidók fizikai biztonsága határozza meg. „Ez egy groteszk módon alacsony mérce, ez minden kormány legalapvetőbb felelőssége, minden polgáráért. De tény, hogy bárhol, ahol az antiszemitizmus megengedett, vagy néha még bátorítják is, a zsidók nincsenek biztonságban” – fejtette ki a nagykövet.

David Pressman beszédében mindemellett azt is mondta,

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a korábban Twitter néven ismert X-en reagált a nagykövet szavaira. Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy „Magyarországon zéró toleranciát alkalmazunk az antiszemitizmussal szemben, ami a terrorizmust támogató tüntetésekre is vonatkozik”.

❗️With all due respect, Mr. @USAmbHungary, in Hungary we have zero tolerance of anti-semitism also as it applies to terrorism-supporting demonstrations.

❗️And it’s not simply that “Jews are not assaulted on the streets” of Hungary. Jewish life is enjoying a renaissance in… pic.twitter.com/mrMhj5rtRd