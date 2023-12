Papp Zsolt;

MNB;nyereség;profit;kereskedelmi bankok;jegybanki kamatcsökkenés;

2023-12-01 20:41:00

Az MNB-n kaszáltak a bankok, soha nem volt még ekkora nyereségük

Rekordévet zárnak idén.

Több szempontból is rekordprofittal zárt az első félévben a magyar bankrendszer, és várhatóan az egész évben hatalmas profitok keletkeznek pénzintézeteknél – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Stabilitási jelentéséből. Az első félévben a pénzintézeti szektor 675 milliárd forint nyereséget ért el. Ez az összeg nominálisan nem csak az elmúlt húsz év legmagasabb első féléves profitja, de ha ennyi maradna az éves profit, vagyis a második félévben egy fillérrel sem nőne a nyereség, már akkor is éves rekord lenne a mostani adat. Ez csak a hazai pénzintézeti tevékenység eredménye. Amennyiben ehhez hozzácsapjuk a magyar bankok külföldi profitját – ez praktikusan az OTP-t jelenti –, akkor az első félévben már 943 milliárd forintos nyereségről beszélhetünk, ami 80 milliárd forinttal magasabb, mint a tavalyi teljes éves profit volt.

A bankrendszer ilyen aránytalanul magas jövedelmezősége fenntarthatatlan – figyelmeztetnek az MNB elemzői, és erre jó okuk van. Ugyanis a bankok nem a klasszikus kereskedelmi banki tevékenységből, vagyis a hitelezésből és betétgyűjtésből termeltek ekkora profitot, hiszen a jelenlegi kamatkörnyezetben gyakorlatilag leállt a hitelezés. A banki pénzbőség forrása a Magyar Nemzeti Bank, amely az elmúlt hónapokban 18 százalékig emelte alap- és irányadó kamatát. A magas infláció – és az instabil forintárfolyam mellett - miatt a jegybanknak nem volt más választása. A magas, 18 százalékos kamatokkal az MNB kiszívta a bankrendszerből a felesleges likviditást, ezzel hatalmas veszteséget generálva jegybanki mérlegben, illetve extra jövedelemhez juttatva a kereskedelmi bankokat.

Az első félévben a kereskedelmi bankok nettó 1122 milliárd forintos kamatnyereségre tettek szert, amelyből 892 milliárd forint volt a jegybanktól kapott nettó. (Ez azért kínos, mert az MNB idei vesztesége meghaladhatja a 2000 milliárd forintot, amit előbb-utóbb rendezni kell, és ez költségvetési kiadást jelent.) A bankok eredményességét csökkentették 356 milliárd forintnyi bankokra kivetett különadók, ami jelentős tétel mind a bankok, mind a költségvetés számára, ám ilyen jövedelmezőség mellett ezeket az adókat a pénzintézetek könnyedén kifizették.

Az eddig nyilvánosságra hozott adatok alapján az III. és a IV. negyedévben is jelentős profitra tehetnek szert a bankok, de újabb féléves rekordra már nem számítanak a jegybankban, mert az MNB az infláció mérséklődével párhuzamosan gyors ütemben csökkentette irányadó kamatát. A november végi ülésen már a jegybanki alapkamat 11,25 százalékra való csökkentésről döntött a Monetáris Tanács. A jegybanki jelzések szerint február végére 10 százalék alá csökkenhet a jegybankban elhelyezett betétre fizetett jövedelem, amely még mindig kirívóan magas akár a környező országokhoz, de még inkább a nagy jegybankok 5 százalék körüli kamatszintjéhez mérve. Az Európai Központi Bank alapkamata jelenleg 4,5 százalék, még az USA jegybankjának alapkamat 5,5 százalék.

A MNB májusban kezdte meg kamatcsökkentési periódusát, a jegybank elemzői szerint ez meg is látszott, és csökkent a bankrendszer kamatjövedelme az 2023 első három hónapjához képest. Ez a tendencia a következő hónapokban is folytatódik, miközben a visszafogott piaci hitelezés nem lesz képest ellensúlyozni a jegybanktól kapott kamatjövedelmek csökkenését. A piaci elemzők várakozása szerint az infláció folyamatos mérséklődével a jegybanki alapkamat is folyamatosan csökkenhet az előttünk álló egy évben - derül ki a Portfolió felméréséből. Az elemzők az idei év végére 10,75, 2024 decemberére pedig átlagosan 6,25 százalékos MNB-alapkamatot várnak, az előrejelzésekpedig a 6-7 százalékos sávban szóródnak.