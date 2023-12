Doros Judit;

pénz;Miskolc;Diósgyőri vár;befejezés;

2023-12-02 05:50:00

Egyszer elkészül, de a szennyet majd le kell mosni a diósgyőri várról

Lendületet vett a diósgyőri vár építése, miután Miskolc városa „talált” kétmilliárd forintot a tornyok statikai megerősítéséhez. A tervező szerint ő nem hibázott.

A Diósgyőri vár nem maradhat örökre félkész építési terület – ezzel indokolta Veres Pál, Miskolc baloldali polgármestere (Velünk a Város koalíció) azt a levelet, amit a kivitelező ÉPKAR Zrt.-nek küldött, felkérve a céget, hogy azonnal folytassák az építkezést. – A munka, a tornyok statikai megerősítése a beruházásra biztosított korábbi forrásból folytatódik, Miskolc pedig továbbra is várja a kormányzattól azt a plusz támogatást, ami Lázár János építési és közlekedési miniszter ígérete szerint meg is érkezik majd – mondta a város vezetője az önkormányzat által megtartott novemberi közmeghallgatáson.

Korábban a polgármester a közösségi oldalán azt írta: jól döntöttek, amikor sürgősséggel megrendelték az ÉPKAR Zrt.-től a Diósgyőri vár statikai megerősítését, hiszen Lázár János, a Parlamentben ezt követően úgy fogalmazott, Miskolcnak jár a statikai megerősítéshez szükséges kétmilliárd forint, a kormánynak pedig az a szándéka, hogy ezt az összeget biztosítsa is a városnak. Felidézte, a település két évet várt arra, hogy végre megkapja azt a plusz forrást, ami a vártornyok statikai megerősítéséhez szükséges, de erre Kiss János fideszes országgyűlési képviselőtől – aki egyebek között a miskolci várberuházás miniszterelnöki biztosa is volt – csak ígéretet kaptak, pénzt nem. Épp ezért legutóbb, egy rendkívüli képviselő-testületi ülésen megszületett a döntés, hogy Miskolc a várprojektre szánt keretből átcsoportosítja a pótmunkákhoz szükséges forrást, azért, hogy folytatódhasson a fejlesztés, s ne romoljon tovább az épület állaga, ne éktelenkedjenek tovább a fejlesztéstől már eddig is megviselt falak.

Korában megírtuk: a diósgyőri rekonstrukció lassan negyed évszázada zajlik. Hosszas tervezés és előkészítés után 2013-ban kötötték meg a vár felújításának első ütemére vonatkozó szerződést, akkori árakon számítva 2,7 milliárd forintért, amelynek 85 százalékát állami forrásokból fedezték. Megújult három bástya, a lovagtermet két szinten visszaépítették, rekonstruálták a korabeli kápolnát, megépítették a királyné lakosztályát, és egy kiállítási teremmel is bővült a létesítmény. A második ütem tervezését azonban nem az előző csapatra bízta a 2010 és 2019 között regnáló fideszes városvezetés, hanem a polgármesteri hivatal akkori főépítészére, Rostás Lászlóra, akinek látványtervei szinte sokkolták az építész, művészettörténész és régész szakmát. Sokan történelemhamisítást emlegettek, amiért a várat kissé futurisztikusan, Disneyland-be illő palotaként álmodta újra az egyébként műemléki rekonstrukciók terén a szakma szerint kevés tapasztalattal bíró egykori főépítész, akinek tervei nyomán modern kori hangulatot tükröző fehér mészkőlapokkal csempézték körbe a külső falakat a szabálytalan, kézzel faragott eredeti köveket utánzó burkolat helyett. Az építkezés második ütemének előkészítését még az előző, fideszes városvezetés indította el, de a munkák csak 2021-ben, már az új, baloldali többségű önkormányzat regnálása alatt indultak el. Kiderült: a meglévő tornyok nem bírják el a tervezett ráépítést, így azok megerősítéséhez további kétmilliárd forintra van szükség az eredetileg betervezett 13,5 milliárd forinton túl, a plusz forrást pedig az államtól várta az önkormányzat. Mivel a pénz nem érkezett meg, a kivitelező idén márciusban levonult a területről. Nyáron Lázár János miniszter bejelentette, hogy a vár megkapja a szükséges többletforrásokat, annak megérkezését azonban nem várta meg az önkormányzat, hanem úgy döntött, a várberuházás más elemére, jelesül a Déryné-házra rendelkezésre álló forrást csoportosítja át, hogy a tornyok statikai megerősítése mihamarabb megtörténjen.

A tervező, Rostás László eddig nem nyilatkozott az őt ért kritikákra – lapunk ezzel kapcsolatos kérdésere sem felelt. A már említett novemberi közmeghallgatáson azonban felszólalt, s jelezte: ezen a fórumon kíván reagálni a Diósgyőri vár felújítása kapcsán őt és munkatársait érő kritikákra. A minap.hu tudósítása szerint a volt főépítész beszédében hangsúlyozta, hogy a tervezéskor érvényben lévő szabályokat – köztük a műemlékvédelemre vonatkozókat is – betartották, szakszerűen jártak el a tervezés során, az időközben napvilágra került hibák pedig akkor nem voltak ismertek. Szavai szerint korábban azért nem állt a nyilvánosság elé, mert a munkaviszonya felbontásakor titoktartást vállalt, de az utóbbi hetek támadásai arra ösztönözték, hogy felszólaljon. Közölte, egy ekkora beruházásnál jelentkezhetnek új problémák, vagy épp születhetnek olyan olyan kutatási eredmények, amelyek menet közben befolyásolják a munkát, de mind ő, mind a tervezésben részt vett más szakemberek legjobb szakmai tudásuk szerint dolgoztak, a megalapozatlan vádakat, rosszindulatú megjegyzéseket pedig mindannyiuk nevében visszautasítja. Hozzáfűzte: körültekintőbben kellene eljárni a várat érintő kritikákkal, a projekt „beszennyezésével”, mert a vár egyszer majd elkészül, s akkor ezt a „szennyet” le kell róla mosni, hogy ha a város turistákat akar odacsábítani.