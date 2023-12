Kardos Orsolya;Bagossy Júlia;Rosznáky Emma;

Spotify;

2023-12-02 15:30:00

A Spotify összefoglalót készített felhasználói számára, munkatársaink összegyűjtötték személyes tapasztalataikat

A zene-streaming szolgáltató szembesítette az embert zenehallgatási szokásaival.

Meglepően izgalmas végigpörgetni a Spotify személyre szabott évvégi elemzését. Annál is inkább, mert az amolyan retrospektív időutazásra invitáló, nagy vonalakban az elmúlt eseményekre, felszabadultabb vagy esetleg kicsit nehezebb, befelé fordulós időszakokra emlékeztető animált diákat végignézve kicsit mind úgy érezzük, mi vagyunk a világ közepe. Melyik dalt hallgattuk a legtöbbször, kik voltak a legkedveltebb előadóink, milyen zenei stílus áll hozzánk a legközelebb. A platform ráadásul évről évre kicsit új köntösbe csomagolja a már megszokott adatokat, idén például azt is megtudhattuk, hogy a világ melyik városára jellemzőek zenehallgatási szokásaink, vagy hogy milyen típusú karakterek lennénk, a lejátszási listánk alapján. Sőt, kedves adalék, hogy zárásként a személyre szabott toplistánkra kerülő előadók személyes köszönő videóit is végigpörgethetjük.

jól illeszkednek a hazai és globális trendbe is, 2023-ban ugyanis Taylor Swift-et hallgatták a legtöbben a Spotify-on keresztül (26,1 milliárdszor streamelték a zenéjét 2023. január 1-je óta), Magyarországon pedig Azahriah tudott a csúcsra érni, tőle is az Introvertált dal volt a legnépszerűbb. Magyarországon a Spotify listáján 2023 top előadói Azahriah, azaz Baukó Attila után sorrendben a következők: DESH, Manuel, Ekhoe és Dzsúdló. A hatodik helyen áll Taylor Swift, majd következik The Weeknd, a fiatalok körében roppant népszerű Pogány induló és Beton.Hofi jutott még be a legjobb tízbe.

Világszinten a második helyen áll a Bad Bunny, azaz a Puerto Ricó-i Benito Martínez Ocasio, a latin trap királya, aki az előző három évben is uralta a listát. Őket követi The Weeknd (Abęl Makkonen Tesfaye, kanadai énekes, dalszerző), Drake, a szintén kanadai rapper és Peso Pluma mexikói előadó.

Bár az előbb említett zenészeket hallgatták a legtöbben, a legnépszerűbb dal Miley Cyrus szerzeménye, a Flowers lett 2023-ban. A második helyet zsebelte be a Kill Bill a SZA-tól, ezt a dalt követi az As It Was (Harry Styles-tól). A negyedik helyen Jung Kook Seven, az ötödik helyen pedig Eslabon Armado & Peso Pluma Ella Baila Solo című dala áll.

Rosznáky Emma éve a klasszicista Mozart, a holland Kovacs és a dél-amerikai formáció, a Chancha Via Circuto jegyében telt, és hozzá hasonlóan Bagossy Júliának és Kardos Orsolyának sem került kedvencei közé egyetlen Azahriah vagy Taylor Swift szerzemény, még 1665 illetve 1653 lejátszott dal közül sem.

Bagossy Júlia: “Ezerhatszázhatvanöt dal. Közülük a legtöbbet járatott: a katonás Istenhazacsalád előadás egyik dala volt, a Coming Home, Hunyadi Máté és Bencsik Levente szerzeménye. Már az előadásról kijövet (nem a kedvencem egyébként Tarnóczi Jakabtól) letöltöttem és ezek szerint egész évben járattam körbe-körbe. Második helyezett a You Man Birdcage című trackje. Előkelő helyet foglalt el a preferált előadók listáján Will Paqiun, huszonéves gitárosfiú, aki oh, be gyönyörű és milyen szép dalokat ír, milyen remek zenész. Szinglikoromban, tavaly télen miatta éltem át, hogy nagykorúként is lehet képernyőn keresztül szerelemmel szeretni valakit. Évek óta volt nálam élmezőnyben Laura Marling egész életműve, most viszont alábbhagytak a vele töltött szomorú, puha éjszakák. Idén teljesen vállalhatatlan, bugyuta popdalok adtak nekem fényt, erőt. Rihanna, Billie Eilish. Már nem szégyellem. Az ilyen zene épp a kiszámíthatóságával stabilizál. A The Dø zenekar egyik albumja is rengeteg erőt adott, bizony mondom néktek, az egy tökéletes album. Neve: Shake Shook Shaken. Az összefoglalóm végén hálavideóban láthattam, mennyit ért azóta az énekesnő. Be kell valljam megrendített az idő múlása, odalett habkönnyű, tiszta lányarca. Volt egy masszív Janis Joplin időszakom a nyáron, ő is teljesen odatapasztott előadóművészetével a headsetekhez és a képernyőhöz. Remélem jövőre is feldobál nekem szerethető nótákat a lusta mesterséges intelligencia.”

Kardos Orsolya: “Kicsit a covidos évekre is visszarepített az idei összefoglaló, amikor jobb híján a műhelyben felállított futópadon róttam a fájdalmas kilométereket, így próbálva eleget tenni bezártságból eredő mozgáshiányomnak. Legutóbb ugyanis akkor hallgattam annyi Beast in Blacket, mint idén, bár a motivációt ezúttal leginkább a magyarországi koncertjükre és azt megelőzően a magyar basszusgitárosukkal készített interjúra való felkészülés adta, összesen 704 percet töltöttem el “velük”. Második helyre az állandó és örök kedvenc Quimby került, júliusban voltam leginkább Kiss Tibi szerzeményeire hangolódva, meg is koronázták a nyarat egy fergeteges koncerttel. A dobogó harmadik fokára a tavaszi és nyáresti borozgatós főzések legkiválóbb kísérője a Pink Martini állhatott, negyedik helyen Stromae, ötödiken pedig a szintén örök kedvenc Dire Straits végzett. Izgalmas szembesülni ezekkel az eredményekkel, kíváncsi lennék egy az elmúlt 3-5 év eredményeiből készült összefoglalóra is.”