2023-12-02 07:34:00

Szövetségi kapitány: semmi realitása, hogy Hosszú Katinka érmet nyerjen, Milák viszont tartozik Magyarországnak annyival, hogy lejár edzeni

Sós Csaba az ATV Egyenes beszéd című műsorában arról is beszélt, hogy hiába keresi, Milák nem veszi fel neki a telefont.

Távol van már attól, hogy főszereplő legyen - mondta Hosszú Katinka visszatéréséről a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya. Sós Csaba az Egyenes beszédben azt is kijelentette: semmi realitása, hogy Hosszú érmet, esetleg aranyat nyerjen a párizsi olimpián. Mint mondta, „másfél éve nem úszik, és az utolsó versenyei is egy masszívan lefelé ívelő pályafutást mutattak”. (Ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk, Hosszú Katinka visszatér és két kedvenc számában, 400 és 200 méter vegyesen próbálja meg kiharcolni az olimpiai szereplést.)

Más a helyzet azonban Milák Kristóf esetében, akinek a pályafutása csúcsáról van szó és aki az el nem végzett edzésmunkát már nem fogja tudni bepótolni. A szövetségi kapitány szerint Milák tartozik magának és Magyarországnak annyival, hogy lejár edzeni.

Sós arról, hogy edzésbe állt-e Milák, nem tudott biztosat mondani, mert - mint mondta- hiába keresi, az úszó egyszerűen nem veszi fel neki a telefont.