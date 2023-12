nepszava.hu;

2023-12-02 08:37:00

Gyakorlatilag senki sem volt kíváncsi Márki-Zay Péterre Brüsszelben

Az ATV szerkesztőségéhez eljuttatott fotók szerint a brüsszeli magyarság nem igazán érdeklődött Hódmezővásárhely polgármesterének eseménye iránt.

Márki-Zay Péter egész héten Brüsszelben tárgyal, azt szeretné elérni, hogy Magyarország a lehető leghamarabb megkaphassa az uniós pénzeket annak ellenére is, hogy a kormány nem hajlandó teljesíteni a feltételeket. A politikus EP-képviselőkkel és uniós biztosokkal (többek között Vera Jourova jogérvényesülésért és Elisa Ferreira kohéziós biztossal) is találkozik, de szervezett egy nyilvános, Facebookon meghirdetett eseményt is, amelyre a helyi magyarság képviselőit várta. Csakhogy ők nemigazán jöttek.

Az ATV-nek nyilatkozva a volt miniszterelnök-jelölt azt mondta: valóban hat ember vett részt az eseményen, ami így másfél órán keresztül tartott. Elmondása szerint kellemesen elbeszélgettek, a résztvevők közül többen is közeli barátok, ismerősök voltak. Arra a kérdése, hogy csalódott-e, azt felelte: biztos jobban esett volna, ha többen elmennek, de ő és a szervezők is számoltak ezzel.

