MTI-Népszava;

ENSZ;klímakonferencia;Dubaj;államfők;kormányfők;Novák Katalin;

2023-12-02 12:07:00

Novák Katalin a dubaji klímacsúcson is a gyermekvállalást szorgalmazta

A magyar köztársasági elnök különösen mongol kollégájával értett egyet a családi értékek ügyében, be is léptette őt az elnöki családbarát hálózatba.

Több ország vezetőjével is kétoldalú megbeszélést folytatott Novák Katalin az ENSZ Éghajlatváltozási Konferenciáján (COP28) Dubajban. Az államfő Níkosz Hrisztodulídisz ciprusi elnökkel a demográfiai problémákról és az Európai Uniós források kérdéséről, Pham Minh Chinh vietnámi miniszterelnökkel a gazdasági kapcsolatok és a turisztikai együttműködés megerősítéséről tárgyalt, utóbbi meg is hívta őt egy állami látogatásra.

A gazdasági kapcsolatok mellett kiemelt témája volt Novák Katalinnak a családok támogatása és a családi értékek védelme Uhnágín Hürelszüh mongol elnökkel folytatott beszélgetésén, olyannyira, hogy kollégáját meg is hívta a Családbarát Elnökök Hálózatába, amelyet a mongol államfő örömmel elfogadott.

A köztársasági elnök zsúfolt programja ellenére Hamad bin Isza ál-Halifa bahreini királlyal olyan világpolitikai kérdésekről is tudott egyeztetni, mint az energetika és a közel-keleti helyzet, de jutott idő arra is, hogy Andrzej Duda lengyel elnökkel a két ország kapcsolatát elemezze, és még belefért egy informális találkozó Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel is, nem beszélve III. Károly brit uralkodóról, akivel arról váltott szót, hogy mit is várnak ettől a klímacsúcstól.

Pénteken beszédet is mondott Novák Katalin, amelyben a család és a gyermekvállalás fontosságára hívta fel a figyelmet. Azt hangsúlyozta, hogy „a fenntartható jövőhöz fenntartható demográfiára van szükség, a bolygóért való felelősségérzetnek pedig előfeltétele, hogy érezzük az élet folytatásának felelősségét is”. Ezt követően még megtekintette a kecskeméti Neumann János Egyetem bemutatkozó standját is a dubaji expón. Az egyetem egy egyedi tervezésű, hidrogén meghajtású járművel vesz részt a rendezvényen egyedüli magyar kiállítóként.