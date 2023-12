nepszava.hu;

Budapest;Miskolc;Karácsony Gergely;önkormányzati választás;Veres Pál;2024;

2023-12-02 13:26:00

Karácsony Gergely kiáll a miskolci polgármester mellett, akit viszont a DK leváltana

Személyi kérdések mentén tovább bonyolódhat az ellenzék helyzete a 2024-es önkormányzati választás előtt a már bejelentett támogatások és összefogások ellenére is.

Gratulálok polgármester úrnak az elmúlt évek eredményeihez, és sok sikert kívánok az újraválasztásához – írja Karácsony Gergely főpolgármester szombati Facebook-posztjában, amelyben Veres Pállal, Miskolc jelenlegi vezetőjével folytatottpénteki megbeszéléséről számolt be. A teljes mellszélességű kiállás pikantériája, hogy Karácsony Gergely újraindulásának támogatását a múlt héten bejelentette a DK, az MSZP és a Párbeszéd, majd a Momentum is, viszont az már októberben kiderült hogy Veres Pálra „ráindítana” a DK.

– Tegnap Veres Pál polgármester úr meghívására Miskolcon jártam, hogy közösen emlékezzünk meg a Budapest és Miskolc történelmében is fontos szerepet játszó nagyszerű államférfiról, Szemere Bertalanról. Szemere miniszterelnökként már 1849-ben elrendelte Pest, Buda és Óbuda egyesítését, bár akkor a történelem közbeszólt. Miskolcnak és Budapestnek azonban nemcsak a múltjában vannak közös elemek, hanem remélhetőleg a jövőjében is, hiszen Pécs mellett ez a két város vesz részt az Európai Unió „100 klímasemleges város 2030-ig” missziójában, amely egyfajta gyorsítósávot biztosít a városoknak a klímaváltozás elleni küzdelemben – indokolta szimpátiáját Veres Pállal Budapest vezetője.

Azt, hogy az ellenzék helyzetét, nem csak a parlamentben tárgyalás alatt álló választási szabályokat módosító Mi Hazánk-féle javaslat nehezíti, hanem személyi kérdések is keresztbe tehetnek a teljes egységnek, jelzi, amiről korábban lapunk is beszámolt: a DK túl Fidesz-közelinek tartja a miskolci polgármestert, akit korábban a teljes ellenzéki összefogás támogatott, ezért saját jelöltet indít. A jelölt Hegedűs Andrea, aki egyben a párt országgyűlési képviselője is, a kormányközeliségre példaként azt említette, hogy Veres Pál a Miskolci Egyetem úgynevezett vagyonkezelő alapítványának kuratóriumi tagságát Varga Judit korábbi igazságügyi minisztertől.

Tovább bonyolítja a képletet, hogy az MSZP még korábban, szeptemberben közleményben jelentette be, hogy Miskolcon kit is támogatnak: nem mást, mint Veres Pált. Az akkori közlemény Kunhalmi Ágnest, az MSZP társelnökét idézte, aki szerint „a szocialisták célja, hogy megőrizzék Miskolcot demokratának, szociálisan érzékenynek és erősnek”, erre pedig Veres Pált látják a legjobb jelöltnek. – „A jó utat ne adják fel, mindent meg kell tennünk azért, hogy ebben a városban a Fidesz ne jöhessen vissza” – kérte szeptemberben a miskolciakat Kunhalmi Ágnes.