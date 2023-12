Á. B.;

Ukrajna;háború;orosz megszállás;

2023-12-03 15:55:00

Enyhül az orosz nyomás a porig rombolt Avgyijivkán, tovább tart az állóháború a kelet-ukrajnai fronton

A megszálló oroszok egyelőre nem tudják bevenni a várost.

Az orosz erők szombaton mérsékelték a támadásokat az ostromlott kelet-ukrajnai Avgyijivka ellen - írja a Reuters.

A megszállók október közepén tűzték ki célul a város, ezen belül is az ottani kokszolóüzem elfoglalását, ehhez képest Olekszandr Sztupun ukrán katonai szóvivő az országos televízióban arról beszélt, hogy az elmúlt egy napban lényegében feleakkora intenzitással támadnak csak az oroszok, javarészt a súlyos veszteségek miatt. Közölte azt is, hogy a kokszolóüzemet az ukrán fegyveres erők ellenőrzik. Ugyanakkor a harcok továbbra is intenzívek a város mellett található, ipari övezetként ismert területen, amely egy népszerű orosz háborús blog szerint orosz ellenőrzés alá került. A város katonai közigazgatásának vezetője egy nyilatkozatában arról beszélt, hogy Avgyijivka kezd úgy kinézni, mint Marinka, ami lényegében már nem létezik, mivel az összes épületet lerombolták.

Ukrajna arról tájékoztatott, hogy az ukrán erők huszonegy orosz támadási kísérletet vertek vissza a Bahmut közeli falvakban. A várost véres küzdelem után vették be az oroszok, azonban a közeli település ismét ukrán kézre kerültek.

Az ukrán erők júniusban indítottak ellentámadást a déli fronton, hogy elérjék az Azovi-tengert, azonban a kísérlet kudarcba fulladt. Eközben tapintható a feszültség Volodimir Zelenszkij elnök és a vezérkari főnök. Valerij Zaluzsnyij közt. A háború állásáról és az Ukrajna előtt álló kihívásokról ebben a cikkünkben olvashatnak többet.