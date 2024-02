Szalai Anna;

Fidesz;Budavári Önkormányzat;V. Naszályi Márta;

2024-02-07 17:43:00

Kormánypárti és baráti tűz alatt a budavári polgármester

Bár a polgármesteri jogköreit egymás után veszik el, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát folyamatosan módosítják és a kerületet megillető források felhasználásába is egyre kevesebb beleszólása van, Budavár önkormányzata továbbra is működőképes – ezt válaszolta lapunk kérdésére V. Naszályi Márta, az I. kerület ellenzéki polgármestere egy szerdai háttérbeszélgetésen.

A polgármester szerint a kerületben korábban kisebbségben lévő, majd két egykori jobbikos átállása és az őszi időközi választás megnyerése után többségbe került Fidesz egymás után próbál nem létező ügyekből hazugságlégvárat kreálni.

V. Naszályi ide sorolja a Ruszwurm cukrászda nagy visszhangot kiválót ügyét is: bár a vitában egy éve megnyerték a közigazgatási pert, a végrehajtók azóta halogatják a budai Várban lévő önkormányzati helyiségek kiürítését. (A szövevényes történetről korábban hosszan írtunk.) A fideszesek vizsgálóbizottságot hívtak össze a bérlemények, illetve a kapcsolódó terasz után be nem fizetett díjak okán. A kormánypárti tagokból álló bizottság végül arra jutott, hogy a polgármester megkárosította az önkormányzatot, sőt ténykedése „több bűncselekmény elkövetésére is alapos gyanút szolgáltatott”. V. Naszályi szerint nincs is ügy, bírósági ítéletek alapján jártak el, most is azt teszik. Ő tett ugyan még a ciklus elején egy kísérletet a helyzet peren kívüli rendezésére, de nem járt sikerrel. Az őt korrupcióval vádoló Szamos Miklóst, a cukrászda tulajdonosát pedig rágalmazásért beperelte.

Pert indított a rá kiszabott fegyelmi büntetés miatt is. Ahogy arról korábban írtunk, a Fidesz-frakció novemberben vizsgálóbizottságot állíttatott fel arra hivatkozva: „A polgármester többszörösen visszaél a hatalmával. Törvénysértő módon nem tartja be a testületi határozatokat és a fővárosi kormányhivatal törvényességi felhívásában közölteket sem”. A kormánypárti többségű bizottság az eljárás végén vétkesnek találta és büntetésül elvonták fizetésének 20 százalékát. V. Naszályi ezt a döntést is megtámadta a bíróságon.

V. Naszályi Márta már tavaly ősszel bejelentette újraindulását. A tavaly nyári felmérések szerint 11 százalékkal előzte vélt fideszes kihívóját. Most azonban az ellenzéki oldalon is versenytársa támadt, a kétfarkú kutyapárt egy volt rendőrt, Nánási Abonyi Gyöngyit indít. V. Naszályi nem tudja, hogy a kutyapártiak felmérték-e, hogy ezzel valójában a Fideszt segítik. Az ellenzéki pártok között még nem zárult le az egyeztetés, így nem tudja, melyik párt áll be mögé a választásokon.