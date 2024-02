Szalai Anna;

Budapest;Karácsony Gergely;Nagykörút;

2024-02-08 14:24:00

Véglegesítik az ideiglenes kerékpársávokat, megújul az úttest és a járdák, több lesz a növény a Nagykörúton

A Nagykörút közös erőfeszítéssel történő megújításáról írt alá megállapodást szerdán Karácsony Gergely főpolgármester és az érintett kerületek – IX. VIII., VII., VI. - polgármesterei: Baranyi Krisztina, Pikó András, Niedermüller Péter és Soproni Tamás.

„Én már Demszkytől is azt vártam, hogy kezdjen valamit a Nagykörúttal, azután ezt vártam Tarlós Istvántól is, de egyik sem tett semmit. Az ellenzéki városvezetés most végre rászánta magát, hogy belefogjon egy komplex Nagykörút megújító programba” – mondta az együttműködésről szóló szerdai sajtótájékoztatón Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere. A kerületvezető arról is beszámolt, hogy a program egyik fontos elemeként az eddigi tapasztalatok alapján véglegesítik a kerékpársávokat, illetve a gyalogosok közlekedését segítendő további akadálymentes átkelőket alakítanak ki. Pikó András józsefvárosi polgármester a zöldítést tartotta az eddig megvalósult kerületi és fővárosi köztér megújító programok közös nevezőjének, ezt a munkát folytatnák most a Nagykörúton is közösen. Soproni Tamás terézvárosi polgármester a kulturális és közösségteremtő helyek létrehozását, a mikrovállalkozások vonzását nevezte az egyik legfontosabb célnak, a körutat szegélyező házak arculatának egységesítése mellett. Ennek érdekében egy közös arculati kézikönyv is készül a Nagykörútra. Niedermüller Péter, erzsébetvárosi polgármester paradigmaváltásnak nevezte a közös cél mentén való együttműködést, mondván az előző városvezetésnek még csak ötlete sem volt arra, hogy mit kezdjen a várost átszelő úttal.

A fővárosi önkormányzat megbízásából a kerületi önkormányzatokkal, valamint a civil szervezetekkel egyeztetve már elkészült a megújítás komplex tanulmányterve, amely a projekt alapját képezi. A program fő célja a Nagykörút zöldítése rendezettebb közterületekkel, több zölddel és pihenőhellyel, a pezsgő utcai élet ösztönzése rendezett gyalogos környezettel, minőségi bevásárlási és vendéglátási lehetőséggel, több kulturális programmal és közösségi térrel. Ezenfelül fontos szerepet kap a fenntartható közlekedés kialakítása, illetve a Nagykörút presztízsének visszaadása az épületek felújításával, elegáns környezet kialakításával és jobb közbiztonsággal.

A felújításra három, különböző méretű, mélységű és költségvetésű javaslatcsomag készült. A költségeket a főváros és a kerületek megosztanák. A jelenlegi uniós pénzügyi ciklusban elérhető 4 milliárd forintos uniós forrásból készülnek el a kiviteli tervek, ebből véglegesítik a biciklisávokat, illetve zöldítenek. A főváros saját forrásból újítja meg az úttestet, a kerületek vállalták a járdákat, illetve a közös arculatnak megfelelő társasház-felújítások támogatását. A program teljes egészében a következő önkormányzati ciklusban valósul meg.