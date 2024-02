P. L.;

tanácsadó;Novák Katalin;Tomán Szabina;

2024-02-09 11:07:00

Nem leszek cinkos - üzente Tomán Szabina Novák Katalinnak

Az nem derült ki egyértelműen, hogy az üzletasszony is távozik-e az államfő tanácsadói csapatából K. Endre kegyelmi ügye miatt.

#nemleszekcinkos hashtaggel ellátva tett közzé bejegyzést a Facebookon Tomán Szabina üzletasszony, aki ugyancsak Novák Katalin köztársasági elnök tanácsadó csapatának tagja.

A köztársasági elnök által kegyelemben részesített K. Endre ügyére reagálva Tomán Szabina azt írta, néhány hónapja Novák Katalin személyesen kérte fel, hogy csatlakozzon a tanácsadó testületéhez. Szívügye a női vállalkozók valamint a női munkavállalók segítése, tanácsadóként az ezzel kapcsolatos témákban nyilvánult meg, ellentételezés nélkül.

Tomán Szabina ugyanakkor azt is leszögezte, hogy soha nem vett részt politikai kampányokban, egyik oldalon sem, és ez most sem lesz másként, ennek megfelelően tüntetésen sem fog részt venni.

„Üzleti döntéseimet mindig kellő körültekintéssel hozom meg, a lehető legtöbb elérhető információ alapján. Ha ez a döntés egy adott személyt is érint, azt felé személyesen jelzem. Ez most sem lesz másként” - írta az üzletasszony. Bejegyzéséből az viszont nem derült ki egyértelműen, hogy ez azt jelenti-e, hogy Gundel Takács Gáborhoz és Lackfi Jánoshoz hasonlóan ő is távozik-e Novák Katalin tanácsadói csapatából.