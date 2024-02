Rosznáky Emma;

irodalom;Holtszezon Nemzetközi Kortárs Irodalmi Fesztivál;Varga Richárd;

2024-02-12 12:44:00

Eleven Holtszezon

Harmadjára rendezik meg Veszprémben a Holtszezon Nemzetközi Kortárs Irodalmi Fesztivált, mely egykor az Európa Kulturális Fővárosa program részeként indult.

Varga Richárd, az esemény szervezője szerint már bekerültek a veszprémi köztudatba – ennek talán az a legjobb jele, hogy az elmúlt két hónapban sok üzenetet, megkeresést kaptunk: sokan várták az idei programot, kíváncsiak voltak, milyen fellépőket, előadókat, írókat hoz a Holtszezon 2024-ben Veszprémbe – mondta el lapunk megkeresésére.

A Holtszezon, ahogy a neve is utal rá, igyekszik kikerülni a Balaton környékének turizmus szempontjából legkedveltebb hónapjait és épp februárban várja az irodalomra éhes közönséget. Az eseménysorozat kifejezetten a fiatalabb generációt célozza meg, emiatt felkarolta a népszerűbb műfajokat, idén a sci-fi, a krimi, a fantasy és a thriller lesznek terítéken. Varga Richárd szerint ezek a hívószavak sokkal jobban vonzzák a célközönséget. – Mivel ezekhez a könyvekhez alapvetően belső motiváció, személyes érdeklődés alapján nyúlnak a fiatalok, mindenképpen érdemes foglalkozni velük, teret adni a róluk szóló diskurzusnak. Ez azért is fontos lenne, mert az olvasás szeretetét lehet velük megőrizni, amit sajnos a jelenlegi kötelező olvasmányokkal a diákok nagy része teljesen elveszít az iskolákban, márpedig Dosztojevszkijhez, Tóth Krisztinához, de Petőfi Sándorhoz is szívesebben és értőbb módon nyúl majd egy olvasni szerető fiatal. Vagy olyan, akinek az irodalmi világképében Pilinszky János versei mellett teljesen jól megfér egy 30Y- vagy egy Platon Karataev-dalszöveg. De az igazán nagy dolog mégis csak az, ha ő maga válik alkotóvá – vetette föl a szervező utalva két idei fellépőre (a 30Y az Expresszóban, a Platon Karataev a Fotonban ad koncertet) és az írás műhelyek egyikére, melyet a Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) tart majd.

A 2024-es célok kapcsán Varga Richárd így fogalmazott: - a célunk alapvetően a fesztivál 2022-es indulása óta állandó: közelebb hozni az irodalmat a fiatalokhoz azzal a gesztussal, hogy bemutatjuk, ez a művészeti ág sokkal több annál, és sokkal szélesebb spektrumon működik, mint amit általában a közoktatásban kaphatunk belőle. A Holtszezon valami olyasmi, aminek egy középiskolai irodalomórának lennie kellene. Pontosabban ilyennek is lennie kellene. (Ha lehetne.) Kortárs irodalom, feltörekvő művészek, határműfajok, együtt gondolkodás, kísérletezés és sok-sok alkotóműhely. És mindezt helyi egyetemistákkal és középiskolásokkal, vagyis a célközönséget bevonva találtuk ki, ami talán az egyik legfontosabb elem ebben a képletben – hangsúlyozta.

A kérdésre miben változott az emberek viszonya az irodalomhoz az elmúlt 10-20 évben, és mi látszik ebből az irodalmi fesztiválokon, a fesztiválszervező úgy felelt – A Holtszezon végső soron azt erősítette meg bennünk, amit megtapasztalhattunk már akár a Margó Fesztiválon, akár a Művészetek Völgye vagy az Ördögkatlan Fesztivál bizonyos eseményein, de akár a vonaton ülve is: az irodalom, pontosabban általában a művészet, az emberhez zsigerileg kapcsolódik. Szükségünk van rá, egészebbek leszünk tőle, hiszen a világot és önmagunkat ismerhetjük meg általa. Ehhez a felismeréshez viszont csak az tud eljutni, aki benne van, aki foglalkozik vele, aki olvas és aki alkot. Akit nem idegenítettek el tőle. Ezért nem mindegy, hogy mit és hogyan kell tanítani az iskolákban. Mert a Holtszezon, azt hiszem, attól működik, hogy ezt az elnyomott, zsigeri létszükséglet-érzést piszkálja fel az emberekben – zárta szavait.

A királynék városában február 22-től 25-ig, azaz csütörtöktől vasárnapig tart majd a Holtszezon. A fesztiválon több jeles író veszt részt, köztük Háy János, Grecsó Krisztián, Varró Dániel, Lackfi János, Nemes Z. Márió és Jászberényi Sándor. Idén kiemelt szerep jut a Platon Karataev együttesnek, több vendég érkezik majd hozzájuk (ifj. Vidnyánszky Attila, Székely Ákos, Topolánszky Tamás), lesz albumkibeszélés, lemezhallgatás, valamint Balla Gergely, a Platon Karataev tagja dalszövegíró workshopot tart. Minden este lesz koncert, a slam poerty-est sem maradhat ki, továbbá jelen lesznek a helyi erők, veszprémi elsőkötetesek mutatkoznak be a Holtszezonon. A pódiumbeszélgetések fő témái idén is a már említett, népszerű irodalmi műfajok, szó lesz például a Trónok harca szerzője, George R. R. Martin adaptálatlan műveiről.

Infó: Február 22-től 25-ig tart majd a Holtszezon Nemzetközi Kortárs Irodalmi Fesztivál. Bizonyos programok regisztrációhoz vagy jegyvásárláshoz kötöttek.