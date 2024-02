Á. B.;

Bayer Zsolt;Bencsik András;Sajtóklub;

2024-02-12 06:35:00

Bayer Zsolt erődemonstrációt hirdetett, Bencsik András pallosjogot adna Kövér Lászlónak, hogy lesújtson az ellenzékre

Csak szimbolikusan.

Ebben a két nőben sokkal több méltóság és tartás van, mint az ellenzékben, összesen úgy, ahogy vannak - jelentette ki a Hír TV vasárnap esti műsorában a Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa.

Bayer Zsolt és társai szemlátomást letargikus hangulatban ültek le megbeszélni a köztársasági elnök és a Fidesz reménybelilistavezetőjének bukását, illetve annak következményeit.

A NER verbális verőembere kijelentette, hogy az ellenzék megpróbálja azt az Orbán Viktort is belekeverni ebbe a történetbe, akinek ehhez az égvilágon semmi köze sincsen, mivel ő is akkor tudta meg ezt az ügyet, amikor az egész ország. „Nekünk viszont erőt kell demonstrálnunk” - jelentette ki, mivel aki ott üvöltöztek a Sándor-palotánal az egy „hiéna falka (...) amorális hazug gazemberek”, és a „csőcselék” most vérszagot érez és azt hiszi, eljött a pillanat.

- adta ki az ukázt.

A Demokrata főszerkesztője „nagyon okosnak” minősítette a felvetést. Bencsik András emlékeztetett, hogy a magyar „alkotmány” (hivatalosan Alaptörvény - a szerk.) világosan rendelkezik: jelenleg az államfői feladatokat Kövér László látja el. Ezt követően egy kiszólást is megengedett magának. „Az futott át rajtam, hogyan lehetne legalább szimbolikusan pallosjoggal felhatalmazni (a házelnököt), mert annyi energia van benne, és olyan élvezettel hadakozik az ellenzék legpimaszabb hangadóival, hogy szóval én neki szurkolok” - magyarázta mosolyogva, miközben szemlátomást teljesen önmaga nagyszerűségénak hatása alá került.