P. L.;

pedofília;Balog Zoltán;elnöki kegyelem;Novák Katalin;Varga Judit;

2024-02-12 05:45:00

Úgy tűnik, hogy Balog Zoltán állhat a Novák Katalin bukásához vezető elnöki kegyelem mögött

A korábbi humánerőforrás-miniszter tanácsadóként volt jelen Novák Katalin csapatában, befolyása azonban messze meghaladta a formális kereteket.

Miután Novák Katalin lemondott, létrejött egy Kiállok Novák Katalin mellett című Facebook-csoport, amelyet megosztott Balog Zoltán református püspök, korábbi emberi erőforrás-miniszter is, azzal a kommentárral, hogy egyetért vele, és aki szintén egyetért vele, az ossza meg.

A Facebook-csoportban hosszasan részletezik a távozó köztársasági elnök érdemeit, a többi között azt, hogy „soha nem adna kegyelmet annak, akiről azt gondolja, hogy fizikailag vagy lelkileg gyermekeket bántalmaz”. Ami azonban Balog Zoltánt illeti, úgy tűnik, ő is több szálon köthető ahhoz a kegyelmi ügyhöz, ami végül az államfő és Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter bukásához vezetett. Korábban az RTL Híradó készített anyagot arról, hogy a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon pedofil igazgatója, V. János Balog Zoltán javaslatára kapott állami kitüntetést, most pedig a Direkt36 és a Telex arról írt, hogy fideszes körökben Balog Zoltánt sejtik a pedofil igazgatónak falazó igazgatóhelyettes, K. Endre kegyelmi ügye mögött is, legalábbis a két portálnak több egymástól független kormányzati, illetve az államfői hivatalhoz közel álló forrás is erről beszélt.

Mint ismert, Novák Katalin politikai karrierje Balog Zoltán tárcavezetősége alatt indult be igazán: a későbbi államfő a második és harmadik Orbán-kormány miniszterének kabinetfőnökeként dolgozott az Emberi Erőforrások Minisztériumában, s 2014 és 2020 között az Emmi család- és ifjúságügyért felelős államtitkára volt.

A Telexen megjelent cikk szerint Balog Zoltán biztathatta Novák Katalint arra, hogy elnöki kegyelmet adjon K. Endrének.

Egy jó kormányzati kapcsolatokkal bíró ellenzéki politikus szintén úgy értesült a Fidesz-frakciótól és Novák Katalin stábjától is, hogy „politikailag egyértelműen Balog Zoltán nyomulása volt a kegyelem mögött”. A református püspök hivatalosan Novák Katalin tanácsadói csapatába tartozott, ám a források szerint a formális pozícióját messze meghaladó befolyása volt Novák Katalin döntéseire. A két lap több csatornán is megpróbálta elérni a református püspököt, választ azonban nem kapott, ugyanúgy, ahogy Novák Katalin hivatalától sem.

Balog Zoltán valószínűleg személyesen is ismeri a gyermekotthon igazgatóhelyettesét, 2013-ban ugyanis együtt vettek részt a minisztériuma által szervezett, „A gyermekek bevonása és védelme a sportban és a sporton keresztül” című, a gyermekek elleni szexuális erőszak megállításáért szervezett konferencián. A kényszerítésért elítélt férfi családja ugyanakkor más, befolyásos barátokkal és ismerősökkel is rendelkezett. Mindemellett Balog és Novák kapcsolata igencsak szívélyes viszonyt ápolt, közpénzen többször is részt vettek egzotikus utazásokon, például Kolumbiában, majd Pápua Új-Guineában. Utóbbira 2023. októberében, tehát már a köztársasági elnök bukásához vezető kegyelmi kérvény aláírása után kerítettek sort.

Az ügybe szintén belebukó Varga Juditról a források úgy nyilatkoztak, igaz az a korábbi értesülés, amely szerint a korábbi igazságügyi miniszter anélkül továbbította K. Endre kegyelmi kérvényét Novák Katalinnak, hogy azt támogatásra javasolta volna. Ennek ellenére később mégis ellenjegyezte azt, miután Balog Zoltán lobbizott, Novák Katalin pedig aláírta a kérvényt. Az akkori igazságügyi miniszter ezután csak formálisnak ítélte meg a saját szerepét.

Novák Katalin környezetében valószínűleg arra számítottak, hogy ez az ügy nem kerül nyilvánosságra, tekintve, hogy a kegyelmi ügyek anonimak, csakhogy az igazgatóhelyettes akkora meggyőződéssel akarta tisztára mosni magát, hogy a kegyelmi kérvény mellett a Kúriánál is fellebbezett, így tavaly szeptemberben a Bírósági Határozatok Tárában megjelent, hogy Novák Katalin 2023. április 27. napján elnöki kegyelmet adott neki.

Hogy Balog Zoltán számára miért volt ennyire fontos az ügy, az egyelőre nem teljesen világos.