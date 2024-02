Zoltai Ákos;

Havasi Bertalan;Novák Katalin;Magyar Péter;

2024-02-12 17:06:00

Havasi Bertalan Magyar Péter Facebook-posztjáról: Reménytelen helyzetben lévő emberek kétségbeesett próbálkozásával nem foglalkozunk

Megszólalt a kormányfő szóvivője.

Reménytelen helyzetben lévő emberek kétségbeesett próbálkozásával a kormány nem foglalkozik – ennyit reagált a Népszavának Havasi Bertalan, Orbán Viktor sajtófőnöke. A miniszterelnököt Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter volt férjének Facebook-bejegyzéséről kérdeztük, amelyben Magyar Péter arról írt: Varga jóval a Schadl-ügy kirobbanása előtt le akarta váltani Völner Pált, de ezt Orbán Viktor nem engedte.

Havasi fogalmazása egyébként azért is figyelemre méltó, mert Magyar Péter több állami cégben is vezető beosztást töltött be, a NER szűk elitjével volt baráti kapcsolatban. A saját bevallása szerint jobboldali, nemzeti érzelmű férfi – aki a Diákhitel Központ korábbi vezetője is volt – azt követően állt a nyilvánosság elé, hogy volt felesége, Varga Judit, és Novák Katalin köztársasági elnök belebukott a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon pedofil igazgatóját fedező igazgatóhelyettesnek adott elnöki kegyelembe.

Orbánt egyébként arról is megkérdeztük, hogy mi a véleménye Novák Katalin lemondásáról, de ezt figyelmen kívül hagyta sajtófőnöke.