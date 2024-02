Ágoston Zoltán;Patthy Loránd;

Orbán-kormány;Rogán Antal; NER;Novák Katalin;Magyar Péter;

2024-02-12 06:55:00

Magyar Péter: Ez a rendszer nem annyira stabil, mint kívülről tűnik

Varga Judit volt férje, a Diákhitel Központ egykori vezetője a Partizánnak adott interjút, miután Novák Katalin államfő és a volt igazságügyi miniszter lemondását követően nyilvánosan bejelentette, hogy szakít a NER-rel. Félelem nincs benne, az, hogy politikai pályára lépjen, szerinte még viccnek is rossz, Rogán Antalnak viszont üzent valamit.

Amikor azt érzed, hogy a fél ország pár családnak a kezében van, akkor hova lehet hátrálni még? – hosszú, a NER működéséről szóló információkat részletekbe menően igazoló interjút adott Magyar Péter, Varga Judit volt igazságügyi miniszter elvált férje a Partizánnak. A Diákhitel Központ korábbi vezetője általánosságban szinte mindenütt felmentőleg nyilatkozott volt feleségéről, de az Orbán-rendszer egészére nézve kormányközeli szereplőtől messzemenőkig szokatlanul nyílt bírálatokat fogalmazott meg.

A saját bevallása szerint jobboldali, nemzeti érzelmű Magyar Péter azt követően állt a nyilvánosság elé, hogy volt felesége, Varga Judit, és Novák Katalin köztársasági elnök belebukott a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon pedofil igazgatóját fedező igazgatóhelyettesnek adott elnöki kegyelembe. Novák Katalin és Varga Judit lemondása után Magyar Péter egy meglehetősen kormánykritikus hangvételű posztban bejelentette, hogy lemond állami céges pozícióiról, mert nem akar „olyan rendszer részese lenni, amelyben a felelősök nők szoknyája mögé bújnak”. Mint közölte, sokáig hitt a nemzeti, szuverén, polgári Magyarországban, de szombaton végképp rá kellett jönnie, hogy mindez csak egy politikai termék, ami csupán két célt szolgál, a hatalomgyár működésének elfedését és az irdatlan mértékű vagyonok megszerzését.

Az interjú elején Magyar Péter elmondta, miért volt nagyon nehéz neki meghoznia a döntést a pálfordulásról. Elmesélte, 2002-ben végzett az egyetemen, ott került jó viszonyba Gulyás Gergellyel és lett fideszes, de családi indíttatásból is mindig jobboldali volt. Keresztapja Mádl Ferenc néhai köztársasági elnök. 2006-ban Gulyás Gergellyel közösen próbáltak segíteni a Gyurcsány-kormány által /vezényelt rendőri brutalitás áldozatainak, ő maga annak idején fiatal ügyvédjelöltként hozott ki a börtönből embereket - sorolta, demonstrálandó, hogy „ízig-vérig be van kötve” a jobboldalon. Hozzátette ugyanakkor, hogy bár a nyilvánosság előtt eddig soha nem fogalmazta meg a a bírálatait, „befelé” mindig elmondta, ha nem tetszett neki valami. Ellenezte például közérdekű vagyonkezelő alapítványi formában történő működtetését, az oligarchia kiépítését.

– Ha pedig nem akarjuk, hogy a gyerekeink egy Magyarország címszó alatt egy „családi részvénytársaságban" nőjenek fel, akkor lépni kell - jelentette ki Magyar Péter, aki most mindkét oldalról támadásokra számít, a baloldal részéről azért, hogy miért nem beszélt eddig, a jobboldal részéről pedig azért, mert „oda csinál, ahonnan enni kapott”.

Varga Judit és az elnöki kegyelem

Magyar Péter abban bízott, hogy egy idő után kinőhet egy olyan generáció a Fideszen belül, amely idővel átveheti az irányítást és ők egy más világot teremthetnek majd. Elmondása szerint a volt felesége azért lépett be az Orbán-kormányba, mert Gulyás Gergely felkérte erre, de – védte meg végig következetesen a volt feleségét – Varga Judit azért mondott igent, mert a hazájáért szeretett volna dolgozni, és soha egy fillért sem vett el a közösből.

Magyar Pétert az elmondása szerint mélységesen felháborította, hogy a Rogán Antal által irányított kormánypárti sajtó nem állt ki Novák és Varga mellett a botrány kitörése után, függetlenül a hiba mértékétől. Biztos abban, hogy a Sándor-palota egyeztetett a Rogán-féle Miniszterelnöki Kabinetirodával arról, hogy hallgassanak az ügyben, majd Orbán Viktor egyszer csak előállt a politikai selyemzsinórt jelentő alkotmánymódosítással. Innentől kezdve a köztársasági elnök kényszerpályára került, majd a kormányzati sajtóból is többen beleálltak. Példaként Bayer Zsoltot említette, majd leszögezte, nem árul el zsákbamacskát azzal, hogy a fideszes kommunikáció gyakorlatilag minden ízében Rogán Antaltól függ.

Magyar Péter értetlenül állt azelőtt, hogy a botrány kitörésekor Novák Katalin miért nem állt a nyilvánosság elé, miért nem adott magyarázatot, vagy nevezte meg a felelősöket magasabb, illetve alacsonyabb szinten, ha vannak. E mögött alapvetően szintén a Rogán-féle kommunikációs gépezetet vélte felfedezni, mert hasonló történt akkor is, amikor az ő és Varga Judit korábbi lakásvásárlási ügye kapcsán azt az ukázt kapták, hogy hallgassanak, ne válaszoljanak a sajtó kérdéseire. Ha válaszolhattak volna, simán tudták volna magukat tisztázni, mert nem csináltak semmi törvénytelent. Ehelyett az ügy rájuk égett, és úgy tűnt, hogy valami botrányosat csináltak – magyarázta.

Ami gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének kegyelmi kérvényt illeti, Magyar Péter megerősítette azt a korábbi értesülést, amely szerint azt Varga Judit úgy továbbította Novák Katalinnak, hogy nem javasolta elfogadásra. A köztársasági elnök ennek ellenére ezt mégis megtette. Ezzel kapcsolatban felmerült Budaházy György kegyelmi ügye is, erről kormányzati szinten zajlott egyeztetés, mielőtt meglépték. Szabadulását egyébként személy szerint Magyar Péter is támogatta, mert mint mondta, az ügye nagyon elhúzódott, társaival nagyon sokat ült börtönben és nem gyilkosságért ítélték el. „Sokkal nagyobb bűnökért sokkal kevesebbet ülnek ebben az országban” - emlékeztetett.

Amikor Gulyás Márton műsorvezető arról faggatta, mit értett Magyar Péter a posztjában az alatt, hogy van rálátása a titkosszolgálatok működésére, egy példával válaszolt. Elmondása szerint amikor már közeledett a válása Varga Judittól, egy alkalommal a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal munkatársai jelentek meg az általa vezetett Diákhitel Központban azzal, hogy le kell foglalniuk elektronikai eszközöket és egyéb dokumentumokat. Mint kiderült, ez az egész gyakorlatilag figyelmeztetés volt, s azt akarták elérni vele, hogy „ne legyen balhé”. Később ahhoz, hogy végül sikerült rendezniük a kapcsolatukat Varga Judittal, Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter is gratulált. Erre – árulta el – ő egy kacsintással válaszolt.

Egy üstökös a Fideszben

„Neked ezzel nem kell foglalkoznod” – mondták egyszer Magyar Péter szerint a Pegasus-üggyel kapcsolatban annak a Varga Juditnak, aki több alkalommal nem volt elégedett a titkos megfigyelésekre irányuló előterjesztésekkel. Bár ezeket törvény szerint az akkori igazságügyi miniszter hatásköre volt engedélyezni, a volt férje szerint a politikai felelősségen túl neki a teendői mellett nincs ideje az egyes dossziékat ellenőrizni. Magyar Péter szerint így történt ez a Pegasus-ügyben és így történt a Schadl-ügyben is.

Azt, hogy a rogáni kommunikáció több alkalommal is „hagyta”, hogy Varga Juditra égjen egy-egy botrány, Magyar Péter azzal magyarázta, hogy a volt felesége szerinte üstökösként tűnt fel a Fideszben, hirtelen emelkedett magasra, nem a Fidelitasból, vagy hosszú ideig betöltött alacsony pozíciókból érkezett. Ez Magyar Péter szerint sokaknak nem tetszett, akkor sem, ha Varga Judit soha nem ambicionálta, hogy államtitkár vagy miniszter legyen. Nem beszélt vele azóta, de úgy vélte, aligha kudarcként éli meg, hogy lemondott. A távozása tavaly az igazságügyi minisztériumi tisztségből a saját döntése volt, nem volt hozzá köze a Pegasus- vagy a Schadl-Völner-ügynek - állította Magyar Péter.

„Azt mondták, van valami rajta” – mesélte Magyar Péter a saját mobiltelefonjáról a Pegasus-botrány kitörése kapcsán, utalva arra, hogy esetleg őt is megfigyelhették, de ezt így konkrétan nem mondta ki. Abban viszont önmagában még nem lát kivetnivalót, ha a titkosszolgálatok ilyen módon ténykednek, szerinte a kérdés inkább az, hogy a lehallgatott személyek listája hogy jutott el a sajtóhoz. Gulyás Márton felvetésére, hogy a Pegasus egy katonai fegyver, amelyet terroristák megfigyelésére használják, és ehhez képest Magyarországon kormánykritikus újságírók, politikusok, üzletemberek megfigyelésére használták, Magyar Péter nem tudott újat mondani. A Pegasus szót szerinte Varga Judit a botrány kitörésekor hallotta először (legalábbis ebben az összefüggésben, az igazságügyi miniszter kedvenc sportcipője ugyanis a Nike Air Pegasus.

Szóvá tette, de kinevették

Ahogyan a NER-rel szakító két Facebook-posztjában, Magyar Péter az interjúban is viszzatérően beszélt Rogán Antalról, aki szerinte az Orbán-kormány intézője, magyar szempontból „borzasztóan nagy” hatalommal a kezében. Számára az ugyanakkor mindig rossz érzés volt, hogy bizonyos emberek soha nem vállalják a nyilvánosságot és ők, meg a hozzájuk hasonlók röhögnek a markukban, akik pedig szerinte tenni szeretnének az országért, azok velük ellentétben elszámoltathatóak. Szakmailag ugyanakkor szerinte nem érdemes kritizálni Rogán Antalt, mert ezt a munkát „senki nem végzi olyan jól, mint ő”. Létezik egy kormányzati kommunikációs agytröszt, amelyik a saját hatalomtechnikai szempontjából jól működik, de a titkosszolgálatok Rogánhoz kerülésével most már pro forma is borzasztóan nagy hatalma van.

„Ami a bevándorlás ügyére ráépült, az nekem már évek óta sok” - mondta azzal kapcsolatban, hogy milyen jellegű lejáratókampányokat visz Rogán Antal minisztériuma. Igaz, önmagában ugyanakkor ebben sem lát problémát, mert szerinte jó gazdasági mutatókkal nem lehet választást nyerni, csak rosszakkal elveszíteni. Az állandó Brüsszel-Budapest-harcnak is van szerinte alapja, és ezeket a témákat a tárca szerinte felismeri és jól használja. Azt elismerte, hogy a kétbites kommunikáció számára nem kívánatos, de működik. A saját hatalomtechnikai szempontjukból ezt jól csinálják, mert a politika arról szól, hogy meg kell szerezni a hatalmat, máskülönben nem tudod az elképzeléseidet megvalósítani - vélekedett Varga Judit volt férje. Ez szerinte nem magyar sajátosság. Mindemellett azt is elismerte, hogy ami történik idehaza, „az sok”.

– Nyilván nem csak Rogán Antal a probléma a kormányban, de számomra ő megtestesíti azt, ami a probléma – állapította meg Magyar Péter, egy későbbi kérdésre elismerve, egy személyben nyilván Orbán Viktor a felelős azért, ami Magyarországon történik. ÚHatalmas hatalmi gépezetről beszélünk, amelyben jó és rossz emberek is vannak, nagyon nagy részük szerinte jó és becsületes ember. Vannak ugyanakkor, akik nem csak a hazát, vagy nem a hazát, hanem a saját érdekeiket szeretnék szolgálni, ez Magyar Péternek elmondása szerint fáj, többször is szóvá tette hatalmi körökben, de kinevették.

A Novák Katalin által Varga Judit ellenjegyzésével adott elnöki kegyelem ügyről Magyar Péter azt mondta, szörnyű botrány történt, de ki kellett volna állni nélkül a nyilvánosság elé, és számot adjanak arról, milyen akták alapján, miért döntöttek a kegyelem mellett. Azt továbbra sem tudja, Novák Katalin miért írta alá. Szerinte ott siklott ki a dolog – függetlenül attól, hogy volt-e egyeztetés a témában magasabb szinten, vagy sem –, hogy az érintettek azt hitték, hogy az ügy nem kerül nyilvánosságra. Mindazonáltal Varga Judit Novák Katalinnal együtt vállalta a felelősséget a történtekért, amit kevesen tesznek meg a magyar politikában mostanában – hívta fel a figyelmet.

Azt tudja viszont, hogy a fontos lépések gyakorta nem a kormányüléseken, hanem a Fidesz elnökségi ülésein dőlnek el. Az Orbán-kormánynak van egy belső magja, amelyik Orbán Viktoron kívül Rogán Antalból, Gulyás Gergelyből, Orbán Balázsból és talán Nagy Mártonból. áll. Szijjártó Pétert szerinte nem mindegyik kérdésben vonják be ebbe a körbe, a Fidesz Orbán Viktor mellett másik rangidős tekintélye, Kövér László pedig eleve önálló entitás.

Lehet. Nem véletlenül írtam, amit írtam – intézte el a kérdést arról, tudja-e, ki lehet az a három személy, akit Schadl György, a Magyar Bírósági végrehajtói kar korrupció miatt törvény előtt álló egykori elnöke „Tóni, Barbara és Ádám” néven jelölt meg, és akiknek kilétét az ügyészség nem tudta megfejteni. Azt viszont cáfolta, hogy e három névnek köze lenne a gyermekotthon körül kitört pedofilbotrányhoz, a két témát csak hirtelen felindulásból hozta össze.

Arra, hogy mit a remél a mostani színrelépésével kapcsolatban, Magyar Péter úgy válaszolt, nincsenek reményei, azt gondolja viszont, hogy a magyar közélet legnagyobb ellensége az apátia, márpedig a saját politikai közegében is egyfajta belenyugvást érez a problémák terén. – És amikor azt érzed, hogy már a fél ország pár családnak a kezében van, akkor hova lehet még hátrálni? (...) Kialakulhat az normálisan egy országban, hogy pár családé az ország fele? Szerintem nem – mondta, kifejtve azt is, hogy szerinte teljesen fölösleges a jogállamiságot firtatni, mert ezek elveszik a fókuszt a lényegről. „A végeredmény a lényeg. Nekem volt szerencsém Tiborcz Istvánnal négyszemközt többször reggelizni, szerintem az a lényeg, ami ezekben a körökben folyik” - vélekedett, hozzátéve, tételesen fel van már sorolva az az irdatlan tulajdonlista, amely egy emberhez, vagy egy adott körhöz köthető - magyarázta.

- jelentette ki Magyar Péter.

A mostani ügyekhez képest az Elios-ügy „peanuts” volt - tette hozzá később Varga Judit volt férje, hozzátéve, hogy bár ezek jogilag nem szabálytalanok, neki nem tetszenek és nem tartja egészségesnek, függetlenül attól, hogy jogszerű, vagy nem jogszerű. Pár éve még az a kijelentés volt, hogy élesen elválasztják az állami és a családi ügyeket és ez most elmosódni látszik - vázolta a problémát.

„Rogán Antalnak mennie kell”

Magyar Péter ezután kijelentette, számára megmagyarázhatatlan, hogy Orbán Viktor családjában ilyen dolgok történnek. Gulyás Márton közbevetésére, hogy miért gondolhatja jónak a miniszterelnök így működtetni az országot, úgy felelt: – Vannak nagy emberek nagy hibákkal”.

Arra a kérdésre, hogyan akar az apátián változtatni, Varga Judit exférje úgy felelt, ő ezen önmaga nem tud változtatni, ehhez az embereknek - a jobboldalon is - el kell hinniük, hogy ami most történik, az nem normális. Szerinte a jobboldalnak lenne leginkább érdeke, hogy kikényszerítse a változást. Ezt követően rátért ugyanakkor a potens ellenzék hiányára is. Úgy fogalmazott: Ahhoz, hogy egy jó teniszmeccset játsszál, két jó játékosra van szükség. A legnagyobb probléma jelenleg az, hogy Magyarországon nincs egy működő, potenciálisan kormányképes, tényleges versenytársként működő ellenzék. Ha lenne, akkor ez a kormány nem így működne.

Ő jelenleg azt szeretné elérni, hogy kényszerítse ki a nyilvánosság - az ellenzékben is a saját szavazótábora -, hogy ne így működjenek.

- tette fel a költői kérdést Magyar Péter, hozzátéve, a kormánypártra vonatkozóan meg azt nem akarja elhinni, hogy nem tudják kikényszeríteni, hogy ne Rogán Antalok legyenek a kormányzat középpontjában. Hozzátéve, annyiban elnézést kér a kabinetminisztertől, hogy természetesen itt nem csak rá gondol, hanem több szereplőre.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf esetleges államfőjelöltségéről is úgy vélekedett, hogy mivel a honvédelmi miniszter Habony Árpádhoz köthető, Habony Árpád pedig Rogán Antalhoz köthető, ha Szalay-Bobrovniczky lesz az államfő, akkor Rogán Antal embere lesz az államfő. „Rogán Antalnak mennie kell” - jelentette ki.

Magyar Péter elárulta, annak ellenére, hogy a Rogán-féle kommunikációs módszer rendre kétharmadot hozott a Fidesznek, voltak fideszesek, akik 2022-ben már nem akartak kétharmadot, szerinte a negyedik kétharmados választási győzelem nem is tett jót Orbán Viktor pártjának. (Ezt sugallja Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egyik megjegyzése is a 2022. április 3-i választás éjszakáján. – Kétharmadról nincs szó – mondta a politikus az RTL-nek még urnazárás után, a szavazatszámlálás kezdetén – a szerk.)

Azt nem mondja természetesen, hogy nem örültek a kétharmadnak, az azonban, hogy semmiről nem kell egyeztetniük más pártokkal, egészen biztosan nem tett jót. Itt viszont megint oda lyukadunk ki, hogy teljesen alkalmatlan az ellenzék – magyarázta Magyar Péter.

Ez a rendszer nem annyira stabil, mint kívülről tűnik, de kívülről nehéz leváltani A változás belülről fog jönni. Ha a miniszterelnök egyszer majd – nem tudom, hogy mikor – nyugdíjba megy, indul egy belső átalakulás. Nem hiszem, hogy egységes tömbként fenntartható ez a Fidesz úgy, ahogy most van. Addig kívülről ebben a struktúrában, ilyen hatalmi centralizációval, ilyen kommunikációval, ilyen szolgálatokkal ezt nagyon nehéz kívülről leváltani. Az viszont biztos, hogy a jelenlegi struktúrában, a jelenlegi ellenzékkel teljesen lehetetlen - vélekedett Varga Judit volt férje, ugyanakkor úgy más országokban már látott példát arra, hogy nagyon hamar össze tudnak dőlni rendszerek. – És nem azt mondom, hogy most holnapután ez össze fog dőlni. Én nem vagyok Pesty László, hogy azt mondjam, atombombáim vannak – jelentette ki, aztán a műsorvezetői közbevetésre, hogy atombombái Pesty Lászlónak sem voltak, azzal vágott vissza, hogy azt sem mondta, hogy nincsenek, de ő senkit nem akar fenyegetni ezzel.

– Szeretnék változást és szeretném, ha ez magától történne – válaszolta Magyar Péter arra a kérdésre, hogy mivel készül még a nyilvánosság elé. Félelem nincs benne.

– figyelmeztetett.

Az esetleges politikai szerepvállalását firtató kérdést Magyar Péter azzal intézte el, hogy „még viccnek is rossz”, főleg, hogy innen neki amúgy sincs már visszaút, és nem akar visszatérni. A volt feleségét és a gyermekeiket kellemetlenül fogja érinteni, hogy ő nyilvánosság elé állt - jegyezte meg. Politikai alternatívát kínálni nem tud, de úgy látja, pont akkor tud a leggyorsabban változni egy állapot, amikor a legreménytelenebbnek tűnik. Ő nem látott nyugodt arcokat a 2018-as és a 2022-es parlamenti választás előtt sem, nem véletlenül szervezték ki vagyonkezelő alapítványokba az egyetemeket - jelezte, hozzátéve, az elnöki kegyelmi botránynak is az a legfőbb tanulsága, hogy most is vannak ügyek, amik utcára viszik az embereket. A legnagyobb ellenségnek viszont Magyar Péter továbbra is az apátiát tartja, aminek a legfőbb felelőse az ellenzék, és hiába jó ez a Fidesznek is, az nem a Fidesz feladata, hogy összerakjon egy életképes ellenzéket.

Arra, hogy azon az oldalon, amelyet maga mögött hagyott, van-e annál nagyobb bűn, mint nyíltan beszélni, Magyar Péter azt mondta, hogy nem hiszi, de innentől kezdve ez már mindegy.

– zárta gondolatai lényegét, hozzátéve, nem érdemes félni, most is lenne igény arra, hogy alternatívát teremtsenek, a kérdés az, hogy vannak-e emberek, akik ebbe beleállnak, és vannak-e pénzügyi források, akik hajlandóak még áldozni erre. Sejtése szerint még létezik olyan vállalkozói réteg Magyarországon, amely nem függ a kormányzattól, „aztán hogy hány évig, az egy más kérdés”.