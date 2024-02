P. L.;

2024-02-14 15:57:00

Magyarország nem egyenlő Orbánnal - Molinót feszítettek ki tüntetők a svéd parlament előtt

Az akcióra a legnagyobb svéd hírügynökség is felfigyelt.

Orbán Viktor miniszterelnök elvtárs nem egyenlő Magyarországgal. Fontos, hogy a svédek is tudják, hogy mi nem vagyunk egyenlőek a Vlagyimir Putyin érdekeit szolgáló, mára már pedofilügybe is keveredett, álnemzeti, álkeresztény kormánnyal - írta Keresztény Zoltán a Facebookon. Az ügyvéd arról ismert, hogy tavaly nyár óta különféle kreatív, egyéni akciók keretében demonstrál a kormányzat ellen. Most Stockholmba utazott ebből a célból.

A tiltakozás keretében ő és társa kifeszítettek egy molinót a svéd parlament épülete előtt, ezen a „Magyarország ≠ Orbán” felirat olvasható angolul, mellette pedig a magyar és az uniós zászló, valamint Keresztényék NER-kritikus nemzeti-konzervatív-liberális civil szervezete, az Újratervezés logója látható.

Keresztény Zoltán szerint az akcióval arra szeretnék felhívni a svédek figyelmét, hogy a magyarok tudják, hogy Svédországgal erősebb lesz a NATO, egy gyengébb NATO pedig csak az ex-KGB ügynök Vlagyimir Putyin érdekeit szolgálja, ebben talált szövetségesre Orbán Viktorban.

Az akcióra felfigyelő 444-nek a férfi azt mondta, hogy a TT, Svédország legnagyobb hírügynöksége is hozta.