2024-02-14 21:09:00

A MÁV-ot ugyan rohasztja, de Hernádi Zsolt spanyol vasúti vásárlását euró százmilliókkal támogatja a magyar állam

Nemzeti kormányunk nemzeti prioritásai.

Euró százmilliókkal támogatja meg a magyar állami Corvinus Zrt., hogy a Hernádi Zsolt Mol-vezér érdekeltségében álló Magyar Vagon cégcsoport megvásárolja a madridi tőzsdén jegyzett Talgo vonatgyárat, szerény 632 millió euróért - derül ki a Partizán hírleveléből, ami a spanyol Expansión gazdasági portált idézte.

A mozdonyokat, nagysebességű és intercity vonatokat gyártó cég 100 százalékára érkezett a magyar ajánlat. Az Expansión meg nem nevezett forrásokra hivatkozva azt írta, a vevő egy konzorcium lenne, amit a MaVag-csoport és 45 százalékban a Corvinus alkotna. A Partizán szerint a spanyol lap közlése helyenként zavaros, az viszont egyértelműnek tűnik, hogy a magyar állam 100 százalékos tulajdonában lévő Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.-re gondolnak. A Partizán azért megkérdezte minderről az állami céget, de választ egyelőre nem kaptak.

A vételár önmagában is horribilis, azonban a Partizán szerint a tranzakció ennél is jóval többe fáj majd a magyar adófizetőknek. Spanyol források szerint ugyanis a magyar konzorcium emberei a Talgo hitelezőivel is tárgyalnak a tulajdonosváltásról, ennek keretében pedig nem kevesebbet ígérnek, mint hogy törlesztik a vonatgyár hieleit is. Ez pedig a Talgo esetében szolid 350 millió eurót meghaladó összeg a cég 2023-as első félévi beszámolója szerint.

A MaVag-csoport központi cége, a Magyar Vagon Befektetési Vagyonkezelő Zrt. korábban Szalay-Bobrovniczky Kristóf jelenlegi honvédelmi miniszter érdekeltsége volt, mostanában pedig a Solva II. magántőkealap mögé bújt el az igazi tulajdonos, akiről azonban már korábban kiderült, hogy Hernádi Zsolt az.

A spanyol lap cikke szerint fontos szerepet játszik még az ügyletben Tombor András, aki az első Orbán-kormányban a miniszterelnök biztonságpolitikai főtanácsadója volt, majd „Habony Árpád hitelezőjeként” lett ismert, de ő hozta létre a Fidesz káderképzőjeként ismert Mathias Corvinus Collegiumot (MCC) is. Mindemellett Tombor a Ganz-MaVag International Kft. közvetett résztulajdonosa.