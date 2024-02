Ungár Tamás írása a Népszavának;

melegek;

2024-02-15 11:50:00

„Az egyház ne akarjon korszerű lenni!” – Zavarja a pécsi hívőket a vatikáni döntés

A városi katolikusok úgy vélik, hogy a Vatikán a meleg párok megáldásával gazdag nyugati országok diktálta divatot követi, nyit a fiatalok felé. A megszólítottak többsége kényszerű belenyugvással fogadta Ferenc pápa nyilatkozatát.

– Meleg csak az étel lehet, ember nem! Mert azt úgy hívják, hogy buzi!

Egy ötvenes, erős felépítésű férfi indulatosan csattant fel, amikor megkérdeztem a pécsi Ferences templom kapujában, hogy mit gondol a meleg párok megáldhatósága dolgában kiadott vatikáni nyilatkozatról.

– Nincs kedvem erről fecsegni! – tette még hozzá: – Misére megyek.

Pécs katolikus templomai előtt szólítottam meg a misére igyekvő és onnan távozó hívőket, hogy megtudjam, miképp vélekednek a Hittani Dikasztérium decemberben kiadott nyilatkozatáról. Több mint nyolcvan pécsivel beszélgettem, kevesen zárkóztak el. A megszólalók egyharmada nem tudott a vatikáni állásfoglalásról, ami azért meglepő, mert a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia fontosnak tartotta, hogy értelmezze a hívőknek, mit kell érteni a vatikáni nyilatkozaton, és sok helyen megtette ezt a plébános is a misén. A vatikáni nyilatkozatnak és előzményeinek komoly médiavisszhangja volt. Így annak, hogy a Hittani Kongregáció novemberben kimondta: a transzszexuálisok és a melegek is megkeresztelkedhetnek, lehetnek keresztszülők és tanúk egyházi esküvőn. Ugyanakkor valamennyi egyházi értelmezés hangsúlyozta: attól még, hogy az LMBTQ-párok megáldhatók, kapcsolatuk továbbra sem az, csak a házasságon belüli viszony megáldható, és a keresztények számára a férfi és a nő törvényes együttélése minősül házasságnak.

Összességében a kérdezett pécsi katolikusok elfogadták a vatikáni állásfoglalást, bár többségük szíve mélyén tiltakozott ellene. Elutasító véleményt kevesen mondtak. Egyikük, Dudinszky Attila nyugdíjas fogorvos a katolikus templomként működő belvárosi dzsámi előtt így fogalmazott:

– Nekem ez elfogadhatatlan. Ahogy a pride és a genderelmélet is, na, meg az, hogy az óvodába bemehetnek melegek előadást tartani.

– A szülők engedélye nélkül az ovisok és a diákok semmilyen programban nem vehetnek részt – vetettem közbe.

– Talán nálunk így van, de nyugaton már nem – folytatta a botra támaszkodó, elegáns férfi.

Ezzel csak elvonják a figyelmet a fontosabb dolgokról.

– Mi lenne fontosabb?

– Minden! Ennél minden fontosabb.

A belváros másik ikonikus templomába, a négytornyú bazilikába tartó 55 éves pedagógus, Ildikó is arra gyanakodott, hogy elvonja a figyelmet a nyilatkozat a fontosabb dolgokról:

– Nagy megpróbáltatás vár ránk, arra kellene felkészülnünk – vélte a mosolygó, szőke asszony. Hogy pontosan mi, azt még nem tudjuk, de nehéz idők jönnek, ami ellen csak az ima és a bűnbocsánat véd meg. Nem a melegekkel kellene foglalkoznunk.

Hajdics Katalin, közgazdász a budai külvárosban álló Szent István templomba tartott 17 éves fiával. Katalin is nehezen fogadta el a Vatikán döntését:

– Annyi minden nincs még az egyházban kitárgyalva, elsimítva, nem értem, miért volt ez most fontos? Illetve értem: a meleg-ügy az arcunkba jön, folyton erről beszélnek, a fiatalokat akarja megnyerni a pápa, meg akarja őket győzni, hogy az egyház korszerű, és figyel a hívekre.

A két iskolás lányával a havihegyi templom miséjére érkező Bernadett még erősebben tiltakozott. Az egészségügyben dolgozó asszony úgy vélte, hogy az egyház megújulási szándékáról vall a nyilatkozat:

– Az egyház ne akarjon korszerű lenni! – jelentette ki Bernadett. – Nem az a dolga, hanem az, hogy a krisztusi tanításokat továbbadja.

A 65 éves Puskás Lajos az irgalmasok templomából kijövet bevallotta, hogy őt megzavarta a döntés. A hatgyermekes építésztechnikus ekképp vívódott:

– Ha egy meleg nem él kapcsolatban, semmi jelentősége, hogy egyébként meleg vagy sem, ez esetben eddig is megáldható volt. Vagyis nincs semmi változás. A Vatikán szerintem azt akarta hangsúlyozni, hogy odafigyel a melegekre. Nyit feléjük, erre kéri a hívőket is. Azért teszi, mert fogynak a hívők.

A 60 éve házasságban élő Margit és János sem örült a nyilatkozatnak, mert úgy gondolták, az egyház hamarosan megáldja majd a melegek együttélését is. – És akkortól a meleg párok örökbe fogadhatnak gyerekeket – sóhajtott az egykor takarítónőként dolgozó, 80 esztendős asszony. – Azt pedig szörnyű lesz.

Megemlítettem az idős párnak, hogy eddig szinte minden gyereket heteró szülők neveltek, és a világ tele volt és van bűnnel, ármánnyal, háborúval. A sok bajt, mind a heteró szülők által nevelt emberek okozták. Margit tagadólag rázta a fejét: – A szülőtől csak jót kap egy gyerek. A világ rontja meg. A társak, meg amit a tévében lát. – De hát, a gyerekeket megrontó világ emberekből áll, akiket heteró szülők neveltek. – Lehet, de ha meleg szülők nevelnek egy gyereket, az szörnyű.

A ferencesek templomából a mise kezdetekor sietett ki egy asszony. Aniként mutatkozott be, elmondta, hogy 71 esztendős, özvegy, valaha a vendéglátásban dolgozott, egy lánya van, unokája nincs, és nem is lesz. Ani egy hete beteg, gyógyszert szed, most is lázas, de nem bírta már az otthoni bezártságot, el kellett jöjjön imádkozni. A misét nem várta meg, nem akarta köhögésével megzavarni a szertartást. Ebben a templomban esküdött meg férjével 50 évvel ezelőtt, nagyon szerették egymást, a férfit 26 éve tüdőrák ölte meg.

– Próbára tett az élet – mondta halk szóval a meggyötört arcú asszony. – Szerettünk volna még gyereket, de az ötödik vetélésem után méhrákom lett. Sokat jártam ide imádkozni, az megnyugtatott.

Később bevallotta, hogy aggódik a vatikáni nyilatkozat miatt:

– Nincs erre az áldásra semmi szükség – ismételgette.

Nem szerettem vele dolgozni. Azzal a férfival se. Zavart, hogy olyan.

A Szent István templom lépcsőjén egy jól öltözött, középkorú pár annyit árult el magáról, hogy négy gyermeket nevelnek, alkalmazottak és nem örülnek a vatikáni döntésnek.

– A Vatikán politikai nyomásra döntött így – érvelt a férfi. – Az LMBTQ-lobbi nagyon erős. Van egy háttérhatalom, az irányítja a világot, csak az emberek ezt nem látják. – Mi ennek a háttérhatalomnak a célja? – állítottam meg.

A háttérhatalom-konteót mások is szóba hozták, ám azt még többen, hogy fogynak a katolikus hívők.

– A melegeket is meg akarja magának nyerni a katolikus egyház, és azokat is, akik szimpatizálnak a melegekkel – osztotta meg velem véleményét a gyárvárosi templomba tartó nyugdíjas sofőr, Vasvári István. – Mindez nekem nem tetszik, de belenyugszom. Tudom, hogy sokan úgy gondolkodnak, mint én.

Akik feltétlen nélkül elfogadták a Vatikán döntését, azt hangsúlyozták, hogy nem történt változás, hisz eddig is megáldhatók voltak a melegek. Horváth István, háziorvos reggelente a Pálos templomba jár feleségével:

– Az egyház célja az, hogy minden esendő embert a jó isten irgalmába és szeretetébe ajánljon – vélte a férfi –, és ez nem jelenti azt, hogy megerősítik őket bűnös cselekedetükben.

Oltvai Dávid a kertvárosi templom miséje előtt állítottam meg. A várandós feleségével egy gyermeket nevelő, 37 éves informatikus bölcsnek látja a pápát, hogy foglalkozik a meleg-kérdéssel:

– A világot megosztja az LMBTQ-vita, indulatos ez a szembenállás. Azt remélem, hogy a pápa segít majd abban, hogy józanul és a másik ember érzéseit megértőn tudjunk beszélni erről a kérdésről.

A gyárvárosi templomhoz kötődő 53 éves nyomdász, Szőnyi Péter is hasonlóan vélekedett:

– A mi vallásunk a szeretetről szól, ezért a melegeket is szeretnünk kell. Fontos, hogy a Vatikán állást foglalt ebben az ügyben, főleg, hogy sok országban még brutálisan lépnek fel a melegekkel szemben, akár ki is végzik őket. A nyilatkozat hatására, talán ott is kedvező változás lesz majd.

A fiatal pécsi hívők körében a melegek elfogadása természetesnek tűnik. A fentebb megszólaló Hajdics Katalin gimnazista fia ennyit mondott:

– A mi nemzedékünknek már megszokott, hogy vannak, akik bevallják másságukat. Ezzel nekünk semmi gondunk, megértjük őket.

A 46 éves Ádám a dzsámiból távozott párjával, amikor megállítottam őket.

– Önök házasok? – kérdeztem később a párt.

– Nem, de régóta egy pár vagyunk – válaszolt a férfi.

– Akkor az önök kapcsolata sem megáldható.

Ádám elnevette magát, párja viszont elhúzta őt:

Menjünk! – sürgette a férfit az asszony –, vár minket ebédre a család.