nepszava.hu;

Ausztrália;Balog Zoltán;százmillió;Gulyás Gergely;Novák Katalin;

2024-02-16 17:03:00

Fűszoknyás táncosokra, szállodákra és másra mehetett el vagy százmillió forint Novák Katalin, Balog Zoltán és Gulyás Gergely ausztráliai útján

A távozó köztársasági elnök és kísérete luxusszállodákban töltött el két hetet, jól érezték magukat, csak éppen a külügy nem mondja meg, hogy közpénzből pontosan mit is finanszíroztak.

Bruttó százmillió forintot is meghaladja a távozó Novák Katalin államfő, a még nem távozó Balog Zoltán református püspök, valamint a kormányinfókat tartó Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter tavaly őszi útja Ausztráliába, a csendes-óceáni térségbe – fedezte fel a Magyar Hang a Külgazdasági és Külügyminisztérium szerződéslistája alapján. Még a mostani kormányzati pedofilbotrány árnyékában is érdekes lehet, hogy mire is mehetett el ennyi közpénz, amit a Szijjártó Péter vezette tárca finanszírozott.

– Novák Katalin a püspök és Gulyás Gergely kancelláriaminiszter társaságában két hetet töltött a térségben, és bejárták Ausztráliát: az elnök először október 22-én Melbourne-ből jelentkezett a Facebookon; itt emlékezett meg az 1956-os forradalom áldozatairól, később pedig megfordult Sydney-ben és Brisbane-ben is – hívja fel a figyelmet hetilap cikke, hangulatfestő kitérővel és fotóval, ahogy Novák Katalin és a vele szoros barátságot ápoló Balog Zoltán fűszoknyás táncosok közt jól érzi magát a pápua-újguineai eseményen.

A magyar delegáció turnéjának pontos célja, nem világos ma sem, a Sándor-palota korábban azzal indokolta az uta, hogy a két Magyarország és Ausztrália közötti diplomáciai kapcsolatok 50. évfordulóját ünnepelték így. Novák ugyan találkozott a helyi magyar diaszpóra tagjaival, többek között hivatalos találkozó keretében egyeztetett David Hurley ausztrál főkormányzóval, és beugrott a Rheinmetall fegyvergyár helyi üzemébe is, a de a külügy az említett, összességében bruttó százmilliós kifizetések célját nem nevezte meg. Ugyanakkor tény, hogy a luxusszállások egyenként több mint 20 milliót emésztettek fel Brisbane-ban, Sydney-ben és Pápua Új Guineában, s ezekben nem volt benne a programszervezés, valamint ajándékok szállítása a vendéglátóknak.