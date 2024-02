Kuklai Katalin;

népszavazás;eutanázia;Publicus;Karsai Dániel;

2024-02-17 07:45:00

Az Orbán-kormány szembemegy az emberek véleményével, a magyarok csaknem háromnegyede szerint engedélyezni kellene a kegyes halált

A 73 százalék még a kétharmadnál is magasabb arány, szóval úgy is fogalmazhatnánk, hogy még a Holdról is jól látszik. A kabinet talán éppen ezért ezért óvakodik népszavazást kiírni a eutanázia ügyében.

A magyarok 73 százaléka egyetért azzal, hogy a gyógyíthatatlan, sok szenvedéssel járó betegségben szenvedő embereknek meg kellene adni a jogot, hogy dönthessenek az életük befejezéséről – derült ki a Publicus Intézet lapunk számára végzett friss közvélemény-kutatásából. Ez a nézet olyannyira domináns, hogy még a kormánypárti szimpatizánsok 52 százaléka is így vélekedik, míg a magukat ellenzékinek vallók 92 százaléka válaszolt igennel a kérdésre.

A közvélemény-kutatásban megkérdezettek 81 százaléka hallott arról, hogy az ALS-ben szenvedő Karsai Dániel ügyvéd beperelte a magyar államot a strasbourgi Emberi Jogok Egyetemes Bíróságán annak érdekében, hogy lehetősége döntést hozni az élete méltó befejezéséről. Ez az arány a Fidesz-KDNP-szavazók körében 72, míg az ellenzéki szavazók körében 94 százalék. Ez azért is figyelemre méltó eredmény, mivel a közmédia Karsai Dániel egyetlen sajtótájékoztatóján sem volt még jelen az elmúlt hónapokban, következetesen nem vesznek tudomást a küzdelméről, a kormányoldal szavazóbázisához mégis valahogyan eljutnak az információk.

A Publicus arról is megkérdezte az embereket, hogy véleményük szerint az eutanázia melyik formája elfogadható. Az aktív eutanázia, amikor a beteg orvosi segítséggel vethet véget az életének, a teljes népesség 22 százaléka szerint elfogadható, ez az arány a Fidesz-KDNP-szavazók körében 15, míg az ellenzékieknél 33 százalék. A csak a passzív eutanáziát elfogadók számai ugyanebben a sorrendben: 16, 21 és 12 százalék. Azok aránya, akik szerint egyik forma sem megengedhető, a teljes népesség körében 13 százalék, a kormányoldalt támogatóknál 25, míg az ellenzékieknél mindössze 1 százalék. A közvélemény-kutatás szerint a teljes népesség 35 százaléka véli úgy, hogy mindkét mód elfogadható, a Fidesz-KDNP-t preferálók körében ez az arány 23, míg az ellenzékre voksolóknál 46 százalék. Ennél a kérdésnél az iskolai végzettséggel is szoros korreláció tapasztalható: minél magasabb végzettséggel rendelkezik valaki, annál inkább elfogadó az eutanázia mindkét formájával szemben, és míg a legfeljebb 8 általános végzettek 20 százaléka utasítja el a kegyes halál minden formáját, addig a diplomások körében ez mindössze 7 százalék.

Péntek reggel benyújtotta a Nemzeti Választási Bizottsághoz (NVB) a felülvizsgálati kérelmet Karsai Dániel és testvére, Péter. Mint korábban megírtuk, az NVB február elején úgy döntött, hogy nem lehet népszavazást tartani az eutanázia kérdésében, mert ha az igenek győznének, az sértené az Alaptörvényt. A referendum tétje az lett volna, hogy kaphassanak-e büntetlenséget bizonyos esetekben az aktív eutanáziát segítők. A gyógyíthatatlan beteg alkotmányjogász már akkor jelezte: nem adja fel, megy tovább az útján. Mint Karsai Péter elmondta: a Kúriának 90 napja van döntést hozni, nekik most ezzel kapcsolatban nincs további teendőjük. A benyújtók abban bíznak, hogy a testület nem fogja kihúzni a végső határidőig a döntést, mert ők is érzik, mennyire meghatározó társadalmi kérdésről van szó, ami nem tűr halasztást.

Szabó Tímea, a Párbeszéd-Zöldek társelnöke szerint már önmagában az szégyen, hogy az NVB első fokon elutasította Karsai Dániel és Péter kérdését. „Az látszik, hogy az Orbán Viktor által kézivezérelt NVB fideszes tagjainak ki van adva az, hogy az emberek nem dönthetnek semmi olyan alapvetően fontos kérdésben, ami az ő életüket befolyásolja.

Lapunk kérdésére, hogy a kormány vajon miért nem engedi a népszavazást egy olyan kérdés kapcsán, amelyben az emberek zöme egyértelműen kifejezte már a véleményét, az alkotmányjogász diplomatikusan annyit válaszolt: „Ezt tőlük kell megkérdezni. Majd rávesszük őket. Főleg egy választási évben nem kockáztathatnak népszerűségvesztést. Ha nem írják ki a népszavazást, az szégyen lesz rájuk nézve.” Hozzátette: erős motivációja van, hogy ne adja fel a nehézségek ellenére sem, ugyanis nyáron drukkolni akar a futball Európa-bajnokságon.