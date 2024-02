Á. B.;

2024-02-16 19:20:00

Azahriah: Most ébredni kell, teljesen új szint, hogy pedofil arcoknak falazunk

„Nem vagyunk egyformák, sőt egészen különbözünk. Védjük meg a határainkat, védjük meg a gyerekeinket. Mondhatnám azt, hogy annyiszor hallottuk már ezt a mondatot, ezt a frázist, hogy értelmét vesztette a szó, de az igazság az, hogy értelme ebben a formában sose volt. Sose volt abban a formában eddig, hogy ahogy a pofánk alá tolták, egy szánalmas nemzeti konzultációnak csúfolt ócska, hazug, eldöntendő kérdésekkel teleírt mihaszna papírlap formájában” - fogalmazott üzenetében az Azahriah néven ismert Baukó Attila.

A zenész videóüzenetben jelentkezett be a demonstráción. Mint mondta, „teljesen új szint az, hogy pedofil arcoknak falazunk”, de a legfélelmetesebb az, hogy ez nem egy ismeretlen dolog. Felidézte a volt perui nagykövet, Kaleta Gábor esetét, akit félmillió forintos pénzbírság kiengedtek, hogy aztán tovább folytathassa. A mennyiség, mindegy kéne, hogy legyen, de ez nemcsak több tízezer videó és fotóról, hanem több tízezer megrontott lélekről és életről van szó, amire a hatalom egyik eltartottja vígan élvezkedik tovább kis aprópénz kicsengetése után.

Azahriah szerint magyar lélek annyira belefásult ebbe, hogy most a legtöbb helyen az a kommunikációs narratíva Varga Judit és Novák Katalin lemondásával, hogy ez milyen bátor tett, milyen emberséges, hogy hibázott és bevallotta, ez a korrekt, ez az, amit bárhol máshol nem fogunk látni soha. De hát nem volt más lehetőség. Ha nem derült volna ki, nem jön ki a cikk, bárki is elhiszi azt, hogy maguktól felismerve hibájukat lemondtak volna, most az egyszer nem lehetett elsunnyogni, meg elügyeskedni a dolgot, mint eddig megannyi alkalommal.

Megjegyezte, nem ez volt az első eset, hogy pedofilokat engedtek szabadon, csak egyszerűen most koppantak, mert van egy-két fasza oknyomozó újságíró, aki ezt feltárta. – Ez legyen a hely, ahol merhet beszélni a gyermek, még akkor is, ha a saját szüleinek fél elmondani, hogy mi történik az iskolában, vagy még rosszabb esetben, ha a saját szülei által válik zaklatás vagy bántalmazás áldozatává. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt vagytok és jelzitek közösen, hogy nem csak egyénenként, de együtt is változást szeretnénk, amit összefogással elérhetünk (...) Ez a mi hazánk, és mielőtt lelécelnénk, kötelességünk legalább erőnk teljéből megpróbálni tenni valamit a változásért” - zárta beszédét Azahriah.