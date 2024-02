nepszava.hu;

ellenzék;civilek;tüntetés;Hősök tere;elnöki kegyelem;Azahriah;

2024-02-17 11:01:00

Azahriah: Tegnap többet értünk el, mint bármilyen ellenzéki kapálózás az elmúlt évtizedekben

Elérzékenyült a Hősök terén megjelent rengeteg embertől.

„Minden egyes másodpercét követtem a megmozdulásnak. Végtelen büszkeség és hála töltött el végig. Zsolti, Edina beszédénél könnyekkel küszködve figyeltem, hogy mi a fene ez, meg mi ez a rengeteg ember. Egészen más volt ez, mint eddig bármi, amit valaha megéltem. Sok év alatt az egyik legszentebb, legtisztább megmozdulás volt. Örülök, hogy részese lehettem” – írta szombati Instagram-történetében Azahriah.

Azahriah a pedofilügyben adott elnöki kegyelem miatti országos felháborodás közepette kedden hirdette meg youtuberekkel és influencerekkel együtt, hogy civil tüntetést szerveznek péntekre a Hősök terére. – „Elegünk van” – írta akkor Azahriah, azaz Baukó Attila, Pottyondy Edina és Osváth Zsolt

Azhariah, aki videóüzenetben szólt péntek este a Hősök terét megtöltő ötvenezer emberhez, most arról is írt, hogy, ami tegnap történt, az egész életére kihatással lesz. – „Köszönöm nektek, és büszke vagyok mindenkire, aki itt volt, facebookos kanapéhuszárkodás vagy az utcán folyó vandalizmus helyett korrekt arcok, akik megmutatták a békés tüntetés és a civil, polgári hatalom erejét. Tegnap többet értünk el, mint bármilyen ellenzéki kapálózás az elmúlt évtizedekben” – szögezte le a mára közéleti szereplővé is vált előadó.