rendőrség;tüntetés;Hősök tere;rendőri intézkedés;provokáció;jogellenesség;

2024-02-17 08:47:00

Provokációról és jogellenes csoportosulásról számolt be a rendőrség a pénteki tüntetés után

Az ötvenezres demonstráció után több százan megpróbáltak áttörni a rendőrsorfalon a Fidesz-székház felé, az egyenruhások ezért intézkedtek.

A Hősök terén 2024. február 16-ára bejelentett gyűlés szervezője 19 óra 56 perckor bejelentette a rendezvény végét. A résztvevők egy kisebb csoportja a Dózsa György úton maradt, és megpróbálták provokálni a rendőröket; két ember a biztosításban részt vevő egyenruhások és a jogellenes csoportosulás közé szorult, ezért saját biztonságuk érdekében a rendőrök kiemelték onnan – tette közzé a police.hu oldalon a BRFK, hogy milyen rendőrségi intézkedés történt a bántalmazott gyermekek védelmében tartott ötvenezres tüntetés után.

„A gyűlés biztosítása során a rendőrök két olyan emberhez hívtak mentőt, aki a tömegben rosszul lett. Egy nőt pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés miatt feljelentettek” – áll a BRFK közleményében.

A tüntetés után történtekről lapunk is beszámolt. Tudósításunk szerint nem sokkal háromnegyed 9 után a tüntetők kemény magja megunta a rigmusokat és nekifeszült a rendőrsorfalnak. Ugynakkor a Lendvay utcába, ahol a Fidesz-székház is található, nem sikerült bejutniuk, a több sorban álló rendőrök esélyt sem adnak erre. A tüntetők több próbálkozása is kudarccal végződött.

Később rohamsisakos rendőrök benyomultak és kettészelték a tömeget a Lendvay utca előtt, hogy a tüntetők már ne tudjanak nekifeszülni a rendőrsorfalnak. „Rossz oldalon álltok!” – skandálták dühükben a tüntetők. Néhányan a szendvicsben rekedtek, viszont a cél sikerült elérni, a tüntetők pedig csillapodnak, túlnyomó többségben voltak a „turisták”, vagyis akik csak álltak és nézték, mi történik, erőszaknak jele sem volt.