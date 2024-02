Kuklai Katalin;

2024-02-19 07:15:00

Nem jelent veszélyt a marihuána legalizálása

Ukrajnában minden akadály elhárult az orvosi célú marihuánafogyasztás bevezetése elől, így várhatóan a második félévben mód lesz az előállítására és felírására.

Sokakban felmerült, hogy valós veszélyt jelenthet-e Magyarország számára, hogy egy szomszédos országban legálissá válik az orvosi kannabisz használata. Ezzel kapcsolatban Kardos Tamás, a Társaság a Szabadságjogokért drogjogi szakértője lapunknak elmondta: az Európai Unió tagállamainak többségében már van valamilyen orvosi kannabisz program, tehát teljesen indokolatlan most ettől a törvényi változástól bármiféle veszélyt vizionálni. „Amikor Ausztriában, Horvátországban vagy Szlovéniában fogadtak el hasonló törvényeket, akkor sem kezdtünk el félni. Ez sokkal inkább egy politikai indíttatású hisztériakeltés” – tette hozzá. Mint mondta, a 2010-es években még sokkal kezdetlegesebb stádiumban voltak az orvosi kannabisszal kapcsolatos kutatások, szabályozások, de mára rengeteg követhető minta van nemcsak Európában, hanem világszerte, Ukrajna a német és lengyel szabályozás alapján dolgozza ki a saját programját.

A két éve dúló orosz-ukrán háború súlyos következményei újabb érvet jelentettek az engedélyezésében. Az ukrán egészségügyi minisztérium a háború előtt kétmillióra becsülte a potenciálisan a kannabiszra szoruló páciensek számát, de ez mostanra minimum hatmillióra emelkedett, sőt egyes elemzések szerint a tízmilliót is elérheti, hiszen a poszttraumás stressz zavar (PTSD) mindennapossá vált a háború sújtotta országban. A kannabisz leggyakoribb alkalmazási területei az onkológiai betegségekben, epilepsziában, szklerózis multiplexben, Parkinson- és Alzheimer-kórban szenvedők kezelése, de a PTSD-ben érintettek számára is ez az egyik legígéretesebb szer. „Ennek az intézkedésnek az egyik célja pontosan az, hogy azok az emberek, akik eddig az utcán szerezték be a kannabiszt, mostantól kontrollált formában juthassanak hozzá. Ezzel az esetleges mellékhatások is kiküszöbölhetők. Ugyanakkor az is lényeges, hogy az orvosi kannabisz ne juthasson ki az utcára” – hívta fel a figyelmet Kardos Tamás.

,,Míg régen kapudrognak nevezték a kannabiszt, manapság már inkább kijárat drogként emlegetik. A krónikus neuropátiás fájdalmak csillapítására gyakran írnak fel opioidokat, amiknek nagyon erős az addikciós potenciáljuk. Az orvosi kannabisz ezeknek a kiváltására is részben alkalmas, hasonló fájdalomcsillapító hatással rendelkezik, viszont ha ki is alakít függőséget, az jóval enyhébb és kezelhetőbb. Az Egyesült Államokban a korábban opioidokat használó betegek negyede le tudta tenni vagy legalábbis jelentősen csökkentette ezeket a szereket, amikor orvosi kannabiszt kezdtek el szedni. Ez azért óriási eredmény, mert míg az opioidok esetében a túladagolás egy valós kockázat, a kannabisznál nem" - magyarázza a szakértő.

Kardos Tamás azt a félelmet is eloszlatta, hogy az orvosi kannabiszt a harctéren alkalmaznák a katonák stimulálására. „A II. világháborúban amfetamin típusú szereket használtak a harcmezőn, amelyek fogyasztása kifejezetten agresszívvá tehet, ha pedig valaki hosszasan használja, és keveset pihen, paranoiás tünetei is lehetnek. Ez valóban kockázatos egy hadsereg esetében. A kannabisznak azonban épp ellentétes a hatása.”