2024-02-18 18:47:00

Finoman szólva is furcsa dolgok történtek a börtönben azon az éjszakán, amikor Alekszej Navalnij meghalt

Vlagyimir Putyin leghangosabb kritikusának vélhetően megállt a szíve, de azt jó eséllyel sosem fogjuk megtudni, miért.

Meglepő eseményekről számolt be annak az IK-3-as, Szibériában található börtöntelepnek az egyik lakója a Novaja Gazeta nevű független orosz lapnak.

A rab szerint Alekszej Navalnij halálának éjszakáján egy rejtélyes felfordulás zavarta meg a kolónia nyugalmát. – Az egész akkor kezdődött, amikor előre hozták a cellák átkutatását. Ez általában ünnepnapokon szokott előfordulni, amikor az őrök sietnek ünnepelni, de tegnap ilyesmiről szó sem volt. Mindenkit bezártak, megtiltották a barakkok közti mozgást és szigorítottak a biztonsági intézkedéseken. Késő este azt hallottuk, hogy autók hajtanak be a börtön területére, de a cella ablakából nem lehetett semmit sem látni – mesélte a rab.

Másnap reggel az őröknek az első dolga az volt, hogy ismét alaposan átkutassák a cellákat. Lefoglalták a telefonokat, a kártyacsomagokat, valamint azokat a tilalmazott fűtőtesteket is, amelyek felett korábban szemet hunytak. A személyzet mindezt úgy állította be, hogy egy külső ellenőrzést akarnak megúszni. Mivel senki sem akarja, hogy egy külső ellenőrzés bármiféle jogsértést találjon, mind az igazgatóság, mind a rabok egy hónappal korábban értesülnek az efféle külső ellenőrzésekről. Erről most szó sem volt.„Mint derült égből a villámcsapás, úgy álltunk az ellenőrzés előtt. Valaminek történnie kellett” - összegzett a rab. Pénteken délelőtt aztán a fogvatartottak közt elterjedt a politikus halálhíre. Ekkor még nem érkezett meg a mentő, csak azt követően, hogy bejelentették a történteket. A rab ebből arra következtetett, hogy az ellenzéki politikai aktivista korábban veszítette életét, mint arról a hivatalos bejelentést megtették. A rejtélyt tovább fokozza, hogy a börtöntelep vezetősége teljesen zavartnak tűnt azután, hogy Alekszej Navalnij halálhírre a nyilvánosság elé került.

A börtön lakói közt tartja magát a vélekedés, miszerint sem az igazgatónak, sem a börtöntelep többi tisztviselőjének nincs köze Alekszej Navalnij halálához, ám nem zárják ki azt sem, hogy valami olyasmire utasították őket, amit nem akartak volna maguktól megtenni. Az egyik igazságügyi szakértő azt nyilatkozta, nagy a kockázata annak, hogy Alekszej Navalnij életének utolsó órái mind családja, mind a nyilvánosság számára örök rejtély marad.

férfi holttestén még nem végeztek el boncolást, ráadásul nem is oda szállították, ahová azokat szokták, akik meghalnak a börtöntelepen. Az egyik helyi mentőszolgálat munkatársa azt mondta, levitték a hullaházba, majd két rendőrt állítottak a terem bejárata elé. Akár ki is rakhattak volna egy táblát, hogy valami titokzatos dolog történik itt - magyarázta. Egyik társa eközben arról számolt be, hogy Navalnijt vélhetően megpróbálták újraéleszteni, valószínűleg szívmegállás következtében halt meg, de azt senki nem árulja el, hogy miért állt meg a szíve - fűzte hozzá.