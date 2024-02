Á. B.;

2024-02-18 20:22:00

„A másik gyakorlatilag megette a fejét, még vér sem volt körülötte” - Nagytestű harci eb marcangolt halálra egy kiskutyát Óbudán

Nem ez volt az első eset, hogy nekirontott egy másik állatnak.

Eluralkodott a félelem a kutyatartók körében a III. kerületben azt követően, hogy egy harci kutya a múlt héten szó szerint kivégezte kisebb társát - derül ki a Blikk cikkéből.

Az elpusztult eb gazdája, Rita a lapnak azt mondta, minap a gyerekük délután kivitte sétálni kiskutyájukat a Flórián térre, amikor a nagyobb testű állat rátámadt. Az agresszív kutyán nem volt póráz, annak ellenére, hogy a szabályozás szerint az kötelező lett volna közterületen. A bichon havanese fajtájú kutya éppen egy domboldalról szaladt le, amikor megtámadták. Nem tudták szétválasztani őket. „Miután a fiam szólt, egy pokróccal szaladtam hozzá, akkor még azt sem tudtam, hogy életben találom-e. De mire odaértem, a kutyámnak már nem volt meg a pofija. A másik gyakorlatilag megette a fejét, még vér sem volt körülötte. Sosem fogom elfelejteni azt a szörnyű látványt, még mindig nem tettük túl magunkat rajta. Nem szeretném, hogy ezt más is átélje” - magyarázta a szerencsétlenül járt gazda. A Csücsüke névre hallgató kutya 13 éves volt.

Miután a közösségi oldalon közzétette történetét, jelentkezett egy asszony, akinek ugyancsak ez a kutya támadta meg kedvencét - igaz, az a találkozás „csak” súlyos sérülésekkel végződött. „A kutya előéletéről én is csak utólag értesültem. A helyszínen zokogva nem is tudtam, hogy mit tegyek. Örülök, ha a fiam ezt valaha ki tudja verni a fejéből, nem szeretném, hogy újra fel kelljen idéznie, ezért is nem tettem feljelentést. Meg hát a pénzbírságon kívül vajon mire lehetne kötelezni őket? Nem tudja visszaadni a kutyámat, ha kifizetik az árát. Az viszont jó lenne, ha többé nem vinnék ki póráz nélkül és elmennének vele kutyaiskolába” - mondta Rita. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a lapot arról tájékoztatta, hogy a helyszínen felvették a kutyatulajdonosok adatait, és az ügyet további eljárás lefolytatása céljából elküldték a hatáskörrel rendelkező kormányhivatalnak.