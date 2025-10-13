Van kicsi, nagy, közepes. Fekete, fehér, tarka. Fiatal, idős. Félénk vagy kemény fiú. És mind-mind gazdira vár. Mert bármennyire csodás helyük van Papamaci védőszárnyai alatt, azért mégis csak kijárna egy saját kanapé minden kutyának.
Nem ez volt az első eset, hogy nekirontott egy másik állatnak.
Sokoldalúan dolgozza föl a fővárosi kutyatartás témáját a Kiscelli Múzeum kiállítása, a történetti áttekintéstől egészen a költészetig terjed.
A gazdinak gondoskodnia kell az eb napközbeni felügyeletéről is. A kutyatenyésztés szabályait szigorítja, a ketreces tartást pedig meg is tiltja egy tervezett miniszteri rendelet.
Szombaton a Hősök terén rendezte meg az első, figyelemfelkeltő kutyás vonulását a ZöldEb – Kutyás Érdekvédelmi Egyesület és a Magyar Állatvédők Országos Szervezete.
Csaknem negyedével csökkenti a bármely okból bekövetkező halálozás kockázatát a kutyatartás – derült ki egy új metaanalízisből, amelyet az Amerikai Szív Társaság folyóiratában publikáltak a kutatók.
Londonban a magyar nagykövetség előtt aludtak a tiltakozók, de itthon is egyre többen tiltakoznak az otthontalanság kriminalizálása ellen. Állatvédők arra is felhívták a figyelmet: a hajléktanok egy részek kutyájuk is van, több ezer kerülhet menhelyre.
Hiánypótló kutatás készült a magyarországi kutyák és menhelyek helyzetéről. Ez a Kutyaszemmel program első lépése, amely egyaránt támogatja a gazdás és a menhelyen élő kutyákat, valamint a menhelyeket.