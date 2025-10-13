Már majdnem kétszáz hajléktalant vegzáltak a rendőrök

Londonban a magyar nagykövetség előtt aludtak a tiltakozók, de itthon is egyre többen tiltakoznak az otthontalanság kriminalizálása ellen. Állatvédők arra is felhívták a figyelmet: a hajléktanok egy részek kutyájuk is van, több ezer kerülhet menhelyre.