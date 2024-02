Á. B.;

Fidesz;Nagy Feró;

2024-02-18 20:29:00

Nagy Feró: Orbán Viktor zsenálisan vezeti az országot, bár az Európai Unió nagy tévedés volt a részünkről

A Beatrice frontembere liberálisként határozza meg magát.

„Úgy érzem, életem legfontosabb pártja a Fidesz. Négyszer nyerték meg a választást, már csak ezért is kicsit csendesebben kellene kritizálnia azt, amit képviselnek. A helyi Fidesz-szervezetet is támogatom, részt veszek a Békemeneteken, s ha Viktor kérné, akár a díszemelvényen is ott ülnék, hiszen a miniszterelnöknek szüksége is van rá, hogy kiálljunk mellette” - jelentette ki a Mi Hazánk Mozgalomhoz közeli Magyar Jelennek adott interjújában Nagy Feró.

A Kossuth-díjjal elismert zenész azt állítja, Orbán Viktor többet próbál meg tenni Magyarországért, a magyarságért, mint eddig bárki a rendszerváltás óta. „Zseniálisan vezeti az országot, annak ellenére, hogy ez az Európai Unió egy nagy tévedés volt a részünkről. Tisztában van a saját erejével, nem él vissza a hatalmával, egyre többen mondják, hogy Európában, napjainkban ő a legfontosabb politikus” - fogalmazott. Emellett cseppet sem zavarja, hogy a miniszterelnök egykor még a Liberális Internacionálé alelnöke volt, mivel őt magát is liberálisként határozza meg.

Nagy Feró kapott kérdést arról is, hogy a Fidesz mindent a saját nomenklatúrájának juttat, és úgy véli, inkább örülnünk kellene annak, hogy végre most a jobboldalon is van néhány gazdagabb ember, bár a gazdag még mindig a szocialista párthoz kötődik, illetve ahhoz a baloldalhoz, amiről nem is igazán tudja, mit képvisel. Be kell látnunk, hogy a politikában és a gazdaságban még mindig a pénz, a milliárdosok határozzák meg a tudatot, ezért is örülök a Fidesz milliárdosainak - fűzte hozzá.