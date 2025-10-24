Botrányba fulladt a Beatrice-koncert - Eljárást indítottak Nagy Feróék ellen

Botrány lett Nagy Feró Kolozsvári koncertjéből, miután az egyik dal alatt állítólag Sztálinról és Hitlerről vetítettek videókat. A Beatrice énekese szerint a számot félreértették, ráadásul a szóban forgó "Utálom a XX: századot" el sem hangzott a Kolozsvári Magyar Napokon, csak egy váci kocsmában készült felvételt vágtak be. Romániában mindenesetre a hivatalból eljárást indítottak a koncert miatt.