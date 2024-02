Marnitz István;

visszaváltás;Mohu Mol;

2024-02-19 14:44:00

Visszaváltás: még mindig nem minden kötelezett boltban üzemel új automata, egyelőre az alkalmas palackok is hiányoznak

Annak ellenére, hogy július 1-jétől régi, vissza nem váltható csomagolású termékek már nem szállíthatók ki.

A Tesco-Global Áruházak Zrt. 400 négyzetméternél nagyobb egységeinek 60 százalékában elérhető új rendszerű palackvisszaváltó gép – tájékoztatták lapunkat a lánc sajtóosztályán. Azoknál az áruházaiknál, ahová még nem telepítettek új automatákat, munkatársaik kézi eljárással veszik át a jogosult hulladékot. A visszaváltás lehetőségét így teljeskörűen biztosítják. Az eszközök telepítését az első fél év során tervezik befejezni.

Új, visszaváltható palack ugyanakkor, a többi lánchoz hasonlóan, még náluk sem érhető el. Az első árukat húsvét utánra várják. A szállítóknak a törvény június 30-ig biztosít időt arra, hogy egyszer használatos csomagolásaikat „egyutas logóval” lássák el. Saját márkás termékeik esetében is folyamatos az átállás. Így a Tesco jelölési kötelezettségének is a szabályoknak megfelelően tesz eleget. Bár üzleteik egy részében még elérhetők korábbi, az új, egyszer használatos csomagolások visszaváltására alkalmatlan készülékek, ezeket az érkező gépek telepítésével megszüntetik. Utóbbiak alkalmasak lesznek egyszer és többször használatos palackok visszavételére is. A lehetséges megtérülés kapcsán annyit közöltek, hogy kiadásaikat a Mohu által palackonként fizetett, 7,5 forintos kezelési költségből fedezik.

A Lidl elkészült a telepítésekkel: az élelmiszerlánc 201 áruházában összesen 394 nagy teljesítményű berendezés áll készen a betétdíjas palackok későbbi átvételére – közölték lapunkkal az élelmiszerláncnál. A korábbi visszaváltó gépeket kibontották és átépítették. A rendszert ellenőrzik és tesztelik, de még ők sem forgalmaznak visszaváltható italokat. Megjelenésüket az első fél évre várják. Az automaták kizárólag azokat a palackokat veszik vissza, amelyek után a vásárló kifizette az 50 forintos díjat, Magyarországon kerültek forgalomba, vonalkódjukat a Mohunál regisztrálták, illetve szerepel rajtuk az előírt logó, feliratozás és a díj összege. Visszaváltó helyiségeikben a nem jogosult üvegek, PET- és alumíniumdobozok gyűjtőedényekbe dobhatók. A megtérülést firtató kérdésünkre rögzítették: a repontok kialakítása törvényi kötelezettség, és bíznak azok növekvő népszerűségében.

Miközben a 400 négyzetméternél nagyobb CBA-kban a visszaváltás lehetősége adott, jelenleg még náluk se forgalmaznak új palackba csomagolt termékeket – közölte megkeresésünkre Fodor Attila, a CBA Kereskedelmi Kft. kommunikációs igazgatója. Kisebb egységeik fran­chise-­üzemeltetői egyedileg dönthetnek a csatlakozásról. Üzleteikben üzemelnek többször használatos üvegeket visszaváltó automaták is. De a mohus berendezések egy része is alkalmas erre – tette hozzá.

Az Aldi 2024. január 1-jéig mind a 172 hazai üzleténél üzembe állította a visszaváltó automatákat – közölték lapunkkal a cégnél. Lehetőség szerint két bedobónyílást alakítottak ki. Az eladótérben, a szélfogóban vagy az erre kialakított helyiségben elhelyezett gépek mindegyike működőképes. A folyamatos ürítést munkatársaik végzik. A fogyasztók az automatáknál adhatják le az ép visszaváltási díjas palackokat, amelyek után az összeg visszajár. A felhasználók ilyenkor levásárolható vagy készpénzre váltható kupont kapnak, de az összeg egy gombnyomással jótékonysági célra is fordítható. Emellett, a Mohu tájékoztatása szerint, áprilistól már saját bankszámlára is utalható az ellenérték. A nem visszaváltható üvegek az automaták melletti tárolókban helyezhetők el. Az Alditól a többi kérdésünkre nem válaszoltak, viszont hosszan ecsetelték egyéb környezetvédelmi intézkedéseiket.

Korábbi beszámolóink szerint bár a Mol-hátterű Mohu irányította új palackvisszaváltási rendszer elvileg januártól él, a polcokon egyelőre nincs új típusú (az 50 forintos visszaváltási díjjal drágább) termék, és automata sem üzemel még minden kötelezett egységben. Pedig július 1-jétől régi, vissza nem váltható csomagolású termékek már nem szállíthatók ki. Körkérdésünkre a múlt heti lapzártánkig csak az Auchantól jelezték egyértelműen, hogy elkészültek a szükséges telepítésekkel.