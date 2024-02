nepszava.hu;

fegyelmi;pedofília;ATV;bocsánatkérés;műsorvezető;tagadás;Kaleta-ügy;

2024-02-20 22:09:00

Azt mondta az ATV műsorvezetője, hogy Kaleta Gábor nem pedofil, a csatorna fegyelmi eljárást indít ellene

Somos András végül elismerte, hogy „vitatható jogászi véleményként” rosszul fogalmazott, ezért mindenkitől elnézést kért.

Márki-Zay Péter a Mindenki Magyarországa Néppárt elnökeként volt a vendége ATV Magyarország Start részeként működő Szigorlat című műsorban kedden, amelyben Kuczogi Jakab, a Szabad Európa újságírója és a műsorvezetők, Somos András és Krug Emília kérdezték a politikust, aki véleményt mondott az óriási botrányt kavart elnöki kegyelemről is – számolt be a Telex az előzményekről, majd idézte is az elhangzottakat.

A másik műsorvezető, Krug Emília úgy próbálta menteni a kollégáját, hogy egy szakmai cikket idézve arról beszélt, hogy ne váljon a gyermekvédelem és a pedofilozás politikai termékké. Még megjegyezte, hogy „az emberek általában azt se tudják, mit jelent a pedofília”, de itt most nem erről van szó.

A Telex kérdésére a televízió közölte: „Az ATV elhatárolódik Somos András kijelentésétől és szankcionálni fogja azt. Súlyos hibának tartjuk, ezért fegyelmi eljárás indul Somos András ellen. A műsorvezető arról tájékoztatta a szakmai vezetést, hogy hibásan jogászkodott, és arra akarta felhívni a figyelmet, hogy a gyermekpornógráfia miatt történő elítélés jogilag nem azonos a pedofil bűncselekménnyel. Az ATV ezzel nem ért egyet, és nem is tud azonosulni azzal.”

Később maga Somos a Facebook-oldalán elismerte a hibáját. – Reggel rosszul fogalmaztam meg a Kaleta ügy kapcsán az ATV Magyarország Startban a Kaleta Gáborral kapcsolatos ügyben a véleményemet. Tudom, hogy a köznyelv a tiltott pornográf felvételek tartását pedofilbűncselekménynek tartja, és – teljesen feleslegesen – vitatható jogászi véleményként azt állítottam egy kérdésben, hogy ami történt, nem pedofil bűncselekmény. Elítélem a kiskorúakról készített szexuális tartalmú felvételeket, azok tárolását. Mindenkitől elnézést kérek, hogy a szándékomtól és meggyőződésemtől eltérő értelmezésre juthatott a tisztelt néző – vonta vissza kijelentéseit a műsorvezető.