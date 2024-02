nepszava.hu;

2024-02-20 21:30:00

„Lehet nem a Pravdából kéne tájékozódni” - Magyar Péter reagált Kocsis Máté állításaira

Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága kedden foglalkozott Varga Judit volt férjének a NER működésére rámutató korábbi kijelentéseivel.

Lehet nem a Pravdából kéne tájékozódni, hanem meg kellett volna hallgatni a riportot, mielőtt egy ilyen „komoly” grémium velem kezd el foglalkozni. Soha nem mondtam olyat, hogy engem a titkosszolgálatok emberei megfenyegettek a Karmelita Kolostorban – reagált Magyar Péter legújabb Facebook-posztjában Kocsis Máté fideszes frakcióvezetőnek ugyancsak a közösségi oldalán közzétett nyilatkozatára az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának keddi ülése után.

Amint azt lapunk is beharangozta, a testület külön napirendi pontot szentelt azoknak a kijelentéseknek, amelyeket Varga Judit volt férje tett nemrégiben. Kocsis Máté bizottsági tagként ezekről azt állította, hogy „a többi között arról szóltak, hogy a Karmelita kolostorban személyes találkozó keretében megfenyegették a titkosszolgálatok emberei, telefonját lehallgatják, személyét megfigyelés alatt tartják.” – Műveleti feldolgozás nem zajlott Magyar Péterrel kapcsolatban, külső engedélyes eszköz használatára személyével összefüggésben nem került sor, illetve a hazai titkosszolgálatok egyetlen tagja sem folytatta le vele az általa említett személyes találkozót. Az ezzel ellentétes kijelentések nem fedik a valóságot – tájékoztatta ekképpen a közvéleményt.

Csakhogy Magyar megjegyzése szerint ő ilyet nem is állított soha: „ Azt mondtam, hogy behívtak a Karmelita Kolostorba és azt mondták, hogy ha ezt meg ezt teszem, akkor ebből és abból választhatok. Nem, nem a titkosszolgálatok emberei tárgyaltak velem, hanem egy miniszter. A nevét felesleges leírnom. Remélem, mielőtt a nemzet biztonságát ténylegesen érintő kérdéssel foglalkoznak Kocsis Mátéék, legalább az előkészítő iratokat elolvassák. További jó vergődést srácok!”

Sas Zoltán, a nemzetbiztonsági bizottság jobbbikos elnöke, aki előzőleg egyeztetett is a témában Magyarral, ugyancsak a Facebook-oldalán írt arról, hogy a keddi tanácskozáson részt vettek a katonai és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok vezetői is. – A tájékoztatások szerint nem történt találkozó Magyar és a titkosszolgálatok munkatársai között a Karmelitában – szögezte le Sas, hozzátéve, hogy „Magyar Péter ilyet nem is állított”.

Lapunk is szemlézte a bizottsági ülés alapjául szolgáló, a Gulyás Márton vezette Partizán műsorában február 11-én elhangzott interjút: „Amikor Gulyás Márton műsorvezető arról faggatta, mit értett Magyar Péter a posztjában az alatt, hogy van rálátása a titkosszolgálatok működésére, egy példával válaszolt. Elmondása szerint amikor már közeledett a válása Varga Judittól, egy alkalommal a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal munkatársai jelentek meg az általa vezetett Diákhitel Központban azzal, hogy le kell foglalniuk elektronikai eszközöket és egyéb dokumentumokat. Mint kiderült, ez az egész gyakorlatilag figyelmeztetés volt, s azt akarták elérni vele, hogy „ne legyen balhé”. Később ahhoz, hogy végül sikerült rendezniük a kapcsolatukat Varga Judittal, Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter is gratulált. Erre – árulta el – ő egy kacsintással válaszolt.”