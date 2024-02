Batka Zoltán;

szálloda;biztonság;Fidesz-frakció;Balatonalmádi;kihelyezett frakcióülés;

2024-02-21 15:49:00

Balatonalmádiban sajnálják Novák Katalint, van vendég, akit be sem engednek a Mészáros-hotelbe a Fidesz-frakció ülése miatt

„Pedofidesz” „Magyarország diktatúra”, illetve a „Végrehajtásokat le kell állítani” feliratú transzparensekkel szórta tele Póka László a „Nem Adom a Hazámat Mozgalom” alapítója azt a kis utcát, ahol Orbán Viktor és más fideszes vezetők majd várhatóan autói megérkeznek szerda délután a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő balatonalmádi Hunguest Bál Resortba tartandó fideszes frakcióülésre.

A frakcióülést ezúttal is rendkívüli biztonsági felvonulás előzte meg, már kedd este hermetikusan lezárták a hotel felé nyíló kis utcákat is, az ott lakók csak lakcímkártyával mehetnek be, a környező utcákra térfigyelő kamerákat szereltek fel mindenhová.

A helyszínen jelen van a készenléti rendőrség, a helyi rendőrség, a hotelt ezúttal is a Fidesz állandó biztonsági cége, a Valton őrzi, emellett a kis utcákban láttunk ott parkoló fekete autót, benne erősen barátságtalan, smasszer külsejű férfiakat, akik távolról videózták a felvezető útra letelepedett tüntetőket. Miután Póka László letelepedett a Bajcsy Zsilinszky út és Szabadság út sarkára, rövidesen megjelentek a megyei rendőrök, akik igazoltatták a társaságot. Itt kis jogvita támadt, mivel a rendőrség szerint ez nem bejelentett demonstráció, Póka László ellenben már rutinos tüntető: magával hozta kinyomtatva a gyülekezési törvény egy példányát és szerinte mivel ez egy egyszemélyes fellépés, így szerinte nem engedélyköteles tüntetésről van szó. A rendőrök ezt végighallgatták, de láthatóan nem győzte meg őket Póka László jogi érvelése, mivel közölték, hogy szabálysértési eljárást indítanak vele szemben. Póka László ezt tudomásul vette. Kérdésünkre, hogy ez hányadik szabálysértési eljárása lesz Póka úr egy pillanatra eltöprengett majd úgy saccolta, hogy 65. a sorban. Mint elmondta, abban reménykedik, hogy a megyei rendőrség most nem azzal szórakozik, hogy direkt helyben folytatja le az eljárást, hanem átteszik a lakóhelyére.

Balatonalmádi központjában egy jókora helyi parkolót is lezártak azoknak, akik nem tartoznak a Fidesz krémjéhez, így nem tudnak majd a szállóban parkolni. Igaz, így a helyi kulturális központba is csak a százszorszéppel beültetett gyepen keresztül lehet eljutni. Úgy tudni, szerda este Orbán Viktor tart egy eligazító beszédet, később pedig a kihelyezett frakcióülésen döntenek az új köztársasági elnök személyéről. A Fidesz és a KDNP frakcióvezetője, Kocsis Máté és Simicskó István csütörtök délután állhat ki egy sajtótájékoztatóra a nyilvánosság előtt. (Ezzel kapcsolatos kérdéseinkre a Fidesz-frakció egyelőre nem válaszolt.)

A parkolásban egyébként abszolúte az erősebb kutya elve érvényesül. Amíg például Hende Csaba autóját simán beengedték a hotel parkolójába a biztonságiak, más fideszeseknek meg kellett elégedniük a lenti parkolólóval, ahonnan kisbusz viszi őket a 150 méterre lévő bejárata elé.

A helyiek belenyugvással fogadják a felhajtást: nem először jön ide a miniszterelnök, minden esetben lezárják ilyenkor a környéket. Miért? - firtatjuk, elvégre Balatonalmádinál alighanem kevés, veszélytelenebb hely lehet a világon. A kora tavaszi napsütésben éppen mögöttünk szerelik fel a térfigyelő kamerákat a környékre. Az egyik helyi kérdésünkre elgondolkozik, majd kiböki: – Orbánnak Viktornak ez jár. Mocsár ez, uram, itt mindenki csak úgy elvan, nem politizál senki – mondja. Így többszöri kérdésünkre is csak nehezen kapunk választ arra, hogy hallott-e egyáltalán a pedofilbotrányról, mire legyint és annyit mond: – Az már egy éve volt, nem érdekes.

A városkában is tucatnál több járókelőt kérdezünk ugyanerről, a többség vagy süketnek tetette magát, volt aki elsietett – ne haragudjon, nem politizálok – de olyan is akadt, aki kijelentette, hogy nem hallott semmi ilyesmiről. Egy idősebb hölgy művirágokkal a szatyrában kissé harciasan visszakérdezett, hogy milyen botrány. Miután röviden felvilágosítjuk, hogy mi történt idehaza, akkor beugrik neki, hogy igen, volt valami „félreértés”, ám Novák Katalinnak le kellett miatta mondania. – Kár érte – sóhajt. Kedves nő volt”.

Az egyik kis utcában egy külföldivel is találkozunk. Mint kiderül, ő a Hunguest hotel vendége volt, ám mire megérkezett Mexikóból, addigra jöttek a fideszes biztonságiak és lezárták az egész hotelt a frakciónak. Így most a poggyászait várta, mivel átviszik egy másik hotelbe. Mint elmondja, Mexikóban tökéletesen tisztában vannak a pedofilügy részleteivel, őt inkább az érdekli, hogy mennyibe kerül egy ilyen rendezvény. Nem érti, hogy miért van szükség ekkora felhajtásra egy frakcióértekezlet miatt.

A kérdésre, hogy a drogháborúk pusztította Mexikóban is ilyen komoly készültség van-e egy frakcióülésen csak nevet. Szó nincs róla, ilyenkor legfeljebb a közvetlen épületet zárják le, vagy annak egy szintjét, de odahaza nagyon ritkán lát akkor készültséget, mint itt, Balatonalmádiban.